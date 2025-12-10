List of UCO Fall 2025 Graduates for The College of Mathematics and Science
Congratulations to all the Fall 2025 graduates from the College of Mathematics and Science at UCO.
Biology:
- Gilliland, Raylen, BS, Biology: Burns Flat
- Bond, Amelia, Magna Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences: Chickasha
- Rucci, Gabriel, MS, Biology: Choctaw
- Reyes, Karina Marie, BS, Biology: Choctaw
- Burr, Raegan Irene, BS, Ecology & Conservation Biology, and BS, Forensic Science Forensic Investigations: Coweta
- Alkalani, Mohammad, MS, Biology: Edmond
- Short, Sarah Elizabeth, With Honors, MS, Biology: Edmond
- Anderson, Maslin Belen, BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic ScienceMolecular Biology: Edmond
- Asim, Muhammad Adil, BS, Biology-Biomedical Sciences: Edmond
- Glidewell, Savannah Nicole, BS, Biology and BS, Forensic Science: Edmond
- Kraft, Kaitlyn Dawn, Summa Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences: Edmond
- Lozano, Rigoberto, BS, Biology-Biomedical Sciences: Enid
- McDonald, Traytin Dewayne, Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences: Enid
- Foster, Jasmine Natasha, BS, Ecology & Conservation Biology: Jenks
- Pagan Agosto, Yulianis Odett, BS, Biology-Biomedical Sciences: Lawton
- Walker, Skylar, Summa Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic Science-Molecular Biology: Maysville
- Miller, Emily Grace, BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic ScienceMolecular Biology: Newcastle
- Williams, Isuamfon, BS, Biology-Biomedical Sciences: Norman
- Alshebli, Huda, BS, Biology-Biomedical Sciences: Oklahoma City
- Bowens, Ashley, BS, Biology-Biomedical Sciences: Oklahoma City
- Ross, Erica Joy, Summa Cum Laude, BS, Biology: Oklahoma City
- Sounantha, Talia, BS, Biology: Oklahoma City
- White, Destiny, BS, Biology: Oklahoma City
- Mattox, Cody James Dale, Magna Cum Laude, BS, Ecology & Conservation Biology: Poteau
- Hammons, Tuff Gavin, Summa Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences: Ringling
- Haworth, Skyra, Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Shawnee
- Moss, Christopher Robert, BS, Biology-Biomedical Sciences: Tulsa
- Warr, Jessica Lynn, With Honors, MS, Biology: Yukon
- Pickering, Aubrey, BS, Biology: Yukon
- Hussain, Shaheer, BS, Biology: Houston, TX
- Johnson, Bella R., BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic Science-Molecular Biology: Prosper, TX
- Kirksey, Alexa Brianna, BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic ScienceMolecular Biology: Sanger, TX
- Loh, Xuan Wei, BS, Biology-Biomedical Sciences: Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Nursing:
- Evans, Mellanie, BS, Nursing: Ada
- Charles, Acacia Tenaya, BS, Nursing: Alva
- Holt, Felicia, BS, Nursing: Arcadia
- Barnett, Gracie A., Summa Cum Laude, BS, Nursing: Bartlesville
- Wilson Gomez-Moran, Lydia, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Bartlesville
- Black, Faith A., Cum Laude, BS, Nursing: Bixby
- Ortegon, Diego Gabriel, BS, Nursing: Blanchard
- Brown, Karen, BS, Nursing: Broken Arrow
- Harper, Treasure, BS, Nursing: Carnegie
- Reinart, Erica, BS, Nursing: Career
- Freeman, Devrie, BS, Nursing: Chandler
- Filer, Jadyn, BS, Nursing: Chickasha
- George, Rebekah Renee’, With Honors, MS, Nursing: Choctaw
- Ashpole, Emma, BS, Nursing: Choctaw
- Clabes, Gabriella Faith, BS, Nursing: Choctaw
- Fernandez, Macey Elaine, Cum Laude, BS, Nursing: Clinton
- Gonzales, Aubrey Lizette, BS, Nursing: Clinton
- Hester, Aleisha Danae, BS, Nursing: Clinton
- Anderson, Cassidy Kay, BS, Nursing: Del City
- Dennis, Jennifer Erin, With Honors, MS, Nursing: Edmond
- Roberts, Angela Louise, With Honors, MS, Nursing: Edmond
- Boateng, Daniel Asare, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
- Brannon, Jillian, BS, Nursing: Edmond
- Burns, Hannah Camille, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
- Burton, Courtlyn R., BS, Nursing: Edmond
- Diaz, Jose Fabian, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
- Garrett, Desirae, BS, Nursing: Edmond
- Haynes, Dual McCall, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
- Hilliard, Karter Olivia, BS, Nursing: Edmond
- Jakira, Mike, BS, Nursing: Edmond
- Jones, Sara, Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
- Kari, Adel, BS, Nursing: Edmond
- Lopez, Sophia Elena, BS, Nursing: Edmond
- Martindale, Allison Elaine, Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
- McGavock, Lynna G., BS, Nursing: Edmond
- Melssen, Anna L., BS, Nursing: Edmond
- Nelson, Presley R., BS, Nursing: Edmond
- Price, Jillian Elizabeth, BS, Nursing: Edmond
- Shaw, Alexia N., BS, Nursing: Edmond
- Shaw, Zane Kennedy, BS, Nursing: Edmond
- Smith, Riah Lorene, BS, Nursing: Edmond
- Spencer, Cleda Ruthanne, BS, Nursing: Edmond
- Sullivan, Lillian, BS, Nursing: Edmond
- Vasquez, Jessica Elizabeth, BS, Nursing: Edmond
- Weathers, Luke Austin, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
- Wolf, Abby, BS, Nursing: Edmond
- Yocham, Skylar M., Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
- Bowles, Taylor K., BS, Nursing: Enid
- Poggenpohl, Megan, BS, Nursing: Enid
- Chaney, Chambre, BS, Nursing: Guthrie
- Messner, Brooklyn Nicole, Cum Laude, BS, Nursing: Guthrie
- Staudt, Meralyn E., BS, Nursing: Guthrie
- Wheeler, Weston Warren, BS, Nursing: Kiowa
- Mack, Sophia, BS, Nursing: Lawton
- Gould, Ashley R., Magna Cum Laude, BS, Nursing: Luther
- Kuhlman, Lindsay Elizabeth, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Luther
- Austin, Tess, BS, Nursing: McLoud
- Chandler, Mackenzie, BS, Nursing: Midwest City
- Hanlon, Ashlyn Dawn, BS, Nursing: Midwest City
- Kelley, Lauren, BS, Nursing: Midwest City
- Branch, Joshua Allyn, BS, Nursing: Moore
- Brown, Breanna Lee, BS, Nursing: Moore
- Wilmoth, Karli Nicole, BS, Nursing: Moore
- Eyabi, Andrea Enowebot, BS, Nursing: Norman
- Eyabi, Kaylee-Nicole C., Magna Cum Laude, BS, Nursing: Norman
- Lee, Jonathan Thomas, BS, Nursing: Norman
- McDuffey, Kaegan Jewels, BS, Nursing: Norman
- Smith, Lauren, BS, Nursing: Norman
- Baustert, Nick J., BS, Nursing: Okarche
- Simpson, Lunden Kaye, BS, Nursing: Okarche
- Brock, Boston, MS, Nursing: Oklahoma City
- Dunlap, Katie Lynn, With Honors, MS, Nursing: Oklahoma City
- Lemmon, Rebecca Elizabeth, With Honors, MS, Nursing: Oklahoma City
- Arreola, Nancy, BS, Nursing: Oklahoma City
- Castaneda, Mariah, BS, Nursing: Oklahoma City
- Deleon-Le, Clarisa, BS, Nursing: Oklahoma City
- Do, Daniel, BS, Nursing: Oklahoma City
- Esclamado, Sherri Ann, BS, Nursing: Oklahoma City
- Ford, Devyn, BS, Nursing: Oklahoma City
- Gore, Greg, BS, Nursing: Oklahoma City
- Gresham, Megan, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Oklahoma City
- Lopez, Carolina, BS, Nursing: Oklahoma City
- Maidt, Amelia Elaine, BS, Nursing: Oklahoma City
- Marshall, Glennis, BS, Nursing: Oklahoma City
- Salas, Jasmin, BS, Nursing: Oklahoma City
- Vogel, Caitlyn, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Oklahoma City
- Yeahquo, Maria, BS, Nursing: Oklahoma City
- Scalf, Bailey, Cum Laude, BS, Nursing: Owasso
- Rankin, Margaret Rose, MS, Nursing: Piedmont
- Hayes, Mallary A., BS, Nursing: Piedmont
- Welch, Madison K., Magna Cum Laude, BS, Nursing: Piedmont
- Montgomery, Lacie, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Prague
- Sowell, Marcus, BS, Nursing: Rockwall
- Cornforth, Eva, BS, Nursing: Stillwater
- Foster, Berklie Ryan, BS, Nursing: Stillwater
- Yerby, Katey Danielle, Cum Laude, BS, Nursing: Stillwater
- Beaver, Kristen, Paige, BS, Nursing: Stroud
- Vaughan, Shayna, BS, Nursing: Stroud
- Hieger, Avery Nicole, BS, Nursing: Tulsa
- Combs, Halie R., Magna Cum Laude, BS, Nursing: Yukon
- Granger, Kiley Maegen, BS, Nursing: Yukon
- Kuruvilla, Sangeetha Liz, Cum Laude, BS, Nursing: Yukon
- Woods, Vanessa, BS, Nursing: Yukon
- Yeboah, Nana Gyinia, BS, Nursing: Yukon
- Isham, Zach, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Fallbrook, AZ
- Overby, Jada, BS, Nursing: Fullerton, AZ
- Martinez, Madison, BS, Nursing: Santa Clarita, CA
- Lopez, Claudia, Cum Laude, BS, Nursing: Miami, FL
- Barb, John Treacy, BS, Nursing: Post Falls, ID
- Sanders, Ja’Kyra Denese, BS, Nursing: Chicago, IL
- Koehn, Mallorie Eileen, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Wichita, KS
- Cuneo, Madigan Robin, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Baltimore, MD
- Horovitz, Megan Michelle, BS, Nursing: Edina, MN
- Ball De Omena, Halie Sheldon, BS, Nursing: Roswell, NM
- Harris, Kaylee, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Richardson, TX
- Looper, Whitney, BS, Nursing: Texarkana, TX
- Niemiec, Timothy, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Burlington, VT
- Westforth, Jennie, BS, Nursing: Hazelhurst, WI
- Umeh, Chidera Kristin, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Federal Republic of Nigeria
- Fonseca Garcia, Alma Delia, BS, Nursing: Queretaro, Mexico
- Teiman, Bortei Jason, BS, Nursing: Nungua, Mexico
- Kimani, Judy Niccetta, BS, Nursing: Nairobi, Republic of Kenya
Computer Science:
- Rinck, Dalton James, BS, Computer Science: Collinsville
- Brock, Nathaniel Dain, MS, Computer Science: Edmond
- Jaiswal, Divyanshu, MS, Computer Science: Edmond
- Arbuthnot, Kyle, BS, Computer Science-Applied: Edmond
- Loper, Erik E., BS, Computer Science: Edmond
- Yadav, Avinash, BS, Computer Science: Edmond
- Fogarty, Ethan Joseph, BS, Computer Science: Midwest City
- Vo, Johnny Long, MS, Computer Science: Oklahoma City
- Yang, Kong Pheng, MS, Computer Science: Oklahoma City
- Zerger, Matthew Wayne, With Honors, MS, Computer Science: Oklahoma City
- Crawford, Noah, BS, Computer Science-Applied: Oklahoma City
- Dang, Nam Q., Magna Cum Laude, BS, Computer Science: Oklahoma City
- Turnbull, Thessalonica, BS, Computer Science: Oklahoma City
- Zaman, Akash, BS, Computer Science: Oklahoma City
- Doan, Vincent Bao, BS, Computer Science: Yukon
- Hall, Morgan R., Summa Cum Laude, BS, Computer Science: Yukon
- Yang, Chibin, Summa Cum Laude, BS, Computer Science: Los Angeles, CA
- Weiner, Colt Austen, BS, Computer Science-Applied: Dallas, TX
- Thapa, Sandesh, PSM, Computational Science-Computer Science: Balkot, Bagmati
- Gautam, Pramod, MS, Computer Science: Dharan
- Shrestha, Aakankshya, MS, Computer Science: Kathmandu
- KC, Bijaya, MS, Computer Science: Lamahi Dang
- Banjara, Basant, PSM, Computational Science-Computer Science: Nijgadh, Bara
- Lee, Ming Hon, MS, Computer Science: Hong Kong, People’s Republic of China
- Dasari, Pavan Kumar, MS, Computer Science: People’s Republic of India
- Thummuru, Jaswanth Reddy, MS, Computer Science: People’s Republic of India
- LakkiReddy, Tarun Reddy, MS, Computer Science: Bhadrachalam, Telangana
- Eediga, Umasankar, MS, Computer Science: Gorantla
- Annam, Lakshmi Pramod, MS, Computer Science: Guntur, Andhra Pradesh
- Kambham, Trilok Sai, With Honors, MS, Computer Science: Guntur, Andhra Pradesh
- Valapa, Adithya, MS, Computer Science: Guntur, Andhra Pradesh
- Danthuri, Neha, MS, Computer Science: Hyderabad
- Maheshwaram, Ushasri, MS, Computer Science: Hyderabad
- Nalla, Sathwik Reddy, With Honors, MS, Computer Science: Hyderabad
- Akella, Nikhil Dinaker, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Bheemarthi, Pranay Krishna, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Brahmeswarapu, Sridatta Anantha Siva Rama Sastry, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Chetty, Nikitha, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Doma, Ashritha, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Dudagonda, Shivani, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Govind, Rohith, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Kirthi, Sanjana, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Maringanti, Srichandana, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Mohammed, Imam Uddin, With Honors, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Mohammed, Yousuf Adnan, With Honors, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Tamma, Vamsi Krishna Reddy, With Honors, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Tammisetti, Naveen, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Valluri, Sampath, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Yaidyapu, Pranathi, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
- Malireddy, Vijaya Krishna Reddy, MS, Computer Science: Janardhanapuram, Andhra Pradesh
- Vadlamudi, Raghu Ram, MS, Computer Science: Khammam, Telangana
- Janaki, Mukheshwar, With Honors, MS, Computer Science: Kurnool, Andhra Pradesh
- Darsi, Pavan Sai, MS, Computer Science: Nandyal, Andhra Pradesh
- Edara, Amukta, With Honors, MS, Computer Science: Nandyal, Andhra Pradesh
- Nagalla, Venkata Satya Sravya, MS, Computer Science: Nidadavolu, Andhra Pradesh
- Mammai, Pravalika, MS, Computer Science: Nizamabad, Telangana
- Talari, Dinakar, MS, Computer Science: Nizamabad, Telangana
- Medarametla, Rishitha Chowdary, With Honors, MS, Computer Science: Ongole
- Karumanchi, Preetham, MS, Computer Science: Tenali, Andhra Pradesh
- Medida, Sumanth Akhil, MS, Computer Science: Tenali, Andhra Pradesh
- Pulluru, Sri Lekhya, MS, Computer Science: Tiruathi
- Patel, Kishan Rameshkumar, MS, Computer Science: Unjha, Gujarat
- Marepalli, Mahathi, MS, Computer Science: Vijayawada, Andhra Pradesh
- Yellapragada, Abhinav, MS, Computer Science: Vijayawada, Andhra Pradesh
- Nagireddy, Monika, MS, Computer Science: Visakhapatnam, Andhra Pradesh
- Nguyen, Minh Huu Anh, With Honors, MS, Computer Science: Thai Nguyen
Engineering:
- Henrichs, Dawson, BS, Software Engineering: Deer Creek
- Raj, Jayson Atul, BS, Mechanical Engineering: Duncan
- Keating, John Andrew, MS, Engineering-Mechanical Engineering: Edmond
- Mamer, Mitchell Drew, BS, Mechanical Engineering: Edmond
- Schulz, Nicole Dawn, BS, Computer Engineering: Edmond
- Valois, Grace Marie, Summa Cum Laude, BS, Electrical Engineering: Edmond
- Payton, Eli Douglas, Magna Cum Laude, BS, Software Engineering: Jones
- Bridges, Barbara Leann, BS, Electrical Engineering: Laverne
- Morris, Trevor Keith, BS, Engineering Physics-Physics: Norman
- Gomez, Alexis Manuel, BS, Electrical Engineering: Oklahoma City
- Korstjens, Gunner Morrow, BS, Mechanical Engineering: Oklahoma City
- Lee, Henry H., BS, Mechanical Engineering: Oklahoma City
- Teeter, Mason, BS, Electrical Engineering: Oklahoma City
- Waggoner, Audra Danielle, BS, Electrical Engineering: Oklahoma City
- Reid, Phillip Bryce, BS, Mechanical Engineering: Wetumka
- Taylor, Jack A., Cum Laude, BS, Mechanical Engineering: St. Louis, MO
- Osaji, Chidera Chinyerem, BS, Biomedical Engineering: Lagos
- Lena, Bright Galega, BS, Electrical Engineering: Bamenda, Republic of Cameroon
Chemistry:
- Kimbrell, Jacqulynn Annette, BS, Chemistry-ACS Certificate and BS, Forensic Science Chemistry: Catoosa
- Cuneo, Presley Jane, Summa Cum Laude, BS, Chemistry-Health Sciences: Edmond
- Frye, Evan, BSED, Science Education-Chemistry: Pawhuska
- Hansen, Aria Alice, BS, Chemistry-Environmental Chemistry: Tulsa
- Acre, Alexander Michael, BS, Chemistry-ACS Certificate: Yukon
- Alzeragi, Ali Faris, BS, Chemistry-Health Sciences: Seattle, WA
Funeral Service:
- King, Sabrina, BS, Funeral Service: Jenks
- Witchey, Carrie Laura, BS, Forensic Science and BS, Funeral Service: Owasso
- Hawkins, Gabriella, BS, Funeral Service: Shawnee
- Knapp, Shelby, BS, Funeral Service: Tulsa
- Tanyan, Alexis Nycole, Summa Cum Laude, BS, Funeral Service: Tulsa
- Durante, Joanna, BS, Forensic Science-Forensic Investigations and BS, Funeral Service: Sherman