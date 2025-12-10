Search

List of UCO Fall 2025 Graduates for The College of Mathematics and Science

The Vista The VistaDecember 10, 2025 5:49 pm

Congratulations to all the Fall 2025 graduates from the College of Mathematics and Science at UCO.

Biology:

  • Gilliland, Raylen, BS, Biology: Burns Flat
  • Bond, Amelia, Magna Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences: Chickasha
  • Rucci, Gabriel, MS, Biology: Choctaw
  • Reyes, Karina Marie, BS, Biology: Choctaw
  • Burr, Raegan Irene, BS, Ecology & Conservation Biology, and BS, Forensic Science Forensic Investigations: Coweta
  • Alkalani, Mohammad, MS, Biology: Edmond
  • Short, Sarah Elizabeth, With Honors, MS, Biology: Edmond
  • Anderson, Maslin Belen, BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic ScienceMolecular Biology: Edmond
  • Asim, Muhammad Adil, BS, Biology-Biomedical Sciences: Edmond
  • Glidewell, Savannah Nicole, BS, Biology and BS, Forensic Science: Edmond
  • Kraft, Kaitlyn Dawn, Summa Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences: Edmond
  • Lozano, Rigoberto, BS, Biology-Biomedical Sciences: Enid
  • McDonald, Traytin Dewayne, Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences: Enid
  • Foster, Jasmine Natasha, BS, Ecology & Conservation Biology: Jenks
  • Pagan Agosto, Yulianis Odett, BS, Biology-Biomedical Sciences: Lawton
  • Walker, Skylar, Summa Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic Science-Molecular Biology: Maysville
  • Miller, Emily Grace, BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic ScienceMolecular Biology: Newcastle
  • Williams, Isuamfon, BS, Biology-Biomedical Sciences: Norman
  • Alshebli, Huda, BS, Biology-Biomedical Sciences: Oklahoma City
  • Bowens, Ashley, BS, Biology-Biomedical Sciences: Oklahoma City
  • Ross, Erica Joy, Summa Cum Laude, BS, Biology: Oklahoma City
  • Sounantha, Talia, BS, Biology: Oklahoma City
  • White, Destiny, BS, Biology: Oklahoma City
  • Mattox, Cody James Dale, Magna Cum Laude, BS, Ecology & Conservation Biology: Poteau
  • Hammons, Tuff Gavin, Summa Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences: Ringling
  • Haworth, Skyra, Cum Laude, BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Shawnee
  • Moss, Christopher Robert, BS, Biology-Biomedical Sciences: Tulsa
  • Warr, Jessica Lynn, With Honors, MS, Biology: Yukon
  • Pickering, Aubrey, BS, Biology: Yukon
  • Hussain, Shaheer, BS, Biology: Houston, TX
  • Johnson, Bella R., BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic Science-Molecular Biology: Prosper, TX
  • Kirksey, Alexa Brianna, BS, Biology-Biomedical Sciences and BS, Forensic ScienceMolecular Biology: Sanger, TX
  • Loh, Xuan Wei, BS, Biology-Biomedical Sciences: Subang Jaya, Selangor, Malaysia

Nursing:

  • Evans, Mellanie, BS, Nursing: Ada
  • Charles, Acacia Tenaya, BS, Nursing: Alva
  • Holt, Felicia, BS, Nursing: Arcadia
  • Barnett, Gracie A., Summa Cum Laude, BS, Nursing: Bartlesville
  • Wilson Gomez-Moran, Lydia, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Bartlesville
  • Black, Faith A., Cum Laude, BS, Nursing: Bixby
  • Ortegon, Diego Gabriel, BS, Nursing: Blanchard
  • Brown, Karen, BS, Nursing: Broken Arrow
  • Harper, Treasure, BS, Nursing: Carnegie
  • Reinart, Erica, BS, Nursing: Career
  • Freeman, Devrie, BS, Nursing: Chandler
  • Filer, Jadyn, BS, Nursing: Chickasha
  • George, Rebekah Renee’, With Honors, MS, Nursing: Choctaw
  • Ashpole, Emma, BS, Nursing: Choctaw
  • Clabes, Gabriella Faith, BS, Nursing: Choctaw
  • Fernandez, Macey Elaine, Cum Laude, BS, Nursing: Clinton
  • Gonzales, Aubrey Lizette, BS, Nursing: Clinton
  • Hester, Aleisha Danae, BS, Nursing: Clinton
  • Anderson, Cassidy Kay, BS, Nursing: Del City
  • Dennis, Jennifer Erin, With Honors, MS, Nursing: Edmond
  • Roberts, Angela Louise, With Honors, MS, Nursing: Edmond
  • Boateng, Daniel Asare, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
  • Brannon, Jillian, BS, Nursing: Edmond
  • Burns, Hannah Camille, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
  • Burton, Courtlyn R., BS, Nursing: Edmond
  • Diaz, Jose Fabian, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
  • Garrett, Desirae, BS, Nursing: Edmond
  • Haynes, Dual McCall, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
  • Hilliard, Karter Olivia, BS, Nursing: Edmond
  • Jakira, Mike, BS, Nursing: Edmond
  • Jones, Sara, Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
  • Kari, Adel, BS, Nursing: Edmond
  • Lopez, Sophia Elena, BS, Nursing: Edmond
  • Martindale, Allison Elaine, Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
  • McGavock, Lynna G., BS, Nursing: Edmond
  • Melssen, Anna L., BS, Nursing: Edmond
  • Nelson, Presley R., BS, Nursing: Edmond
  • Price, Jillian Elizabeth, BS, Nursing: Edmond
  • Shaw, Alexia N., BS, Nursing: Edmond
  • Shaw, Zane Kennedy, BS, Nursing: Edmond
  • Smith, Riah Lorene, BS, Nursing: Edmond
  • Spencer, Cleda Ruthanne, BS, Nursing: Edmond
  • Sullivan, Lillian, BS, Nursing: Edmond
  • Vasquez, Jessica Elizabeth, BS, Nursing: Edmond
  • Weathers, Luke Austin, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
  • Wolf, Abby, BS, Nursing: Edmond
  • Yocham, Skylar M., Cum Laude, BS, Nursing: Edmond
  • Bowles, Taylor K., BS, Nursing: Enid
  • Poggenpohl, Megan, BS, Nursing: Enid
  • Chaney, Chambre, BS, Nursing: Guthrie
  • Messner, Brooklyn Nicole, Cum Laude, BS, Nursing: Guthrie
  • Staudt, Meralyn E., BS, Nursing: Guthrie
  • Wheeler, Weston Warren, BS, Nursing: Kiowa
  • Mack, Sophia, BS, Nursing: Lawton
  • Gould, Ashley R., Magna Cum Laude, BS, Nursing: Luther
  • Kuhlman, Lindsay Elizabeth, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Luther
  • Austin, Tess, BS, Nursing: McLoud
  • Chandler, Mackenzie, BS, Nursing: Midwest City
  • Hanlon, Ashlyn Dawn, BS, Nursing: Midwest City
  • Kelley, Lauren, BS, Nursing: Midwest City
  • Branch, Joshua Allyn, BS, Nursing: Moore
  • Brown, Breanna Lee, BS, Nursing: Moore
  • Wilmoth, Karli Nicole, BS, Nursing: Moore
  • Eyabi, Andrea Enowebot, BS, Nursing: Norman
  • Eyabi, Kaylee-Nicole C., Magna Cum Laude, BS, Nursing: Norman
  • Lee, Jonathan Thomas, BS, Nursing: Norman
  • McDuffey, Kaegan Jewels, BS, Nursing: Norman
  • Smith, Lauren, BS, Nursing: Norman
  • Baustert, Nick J., BS, Nursing: Okarche
  • Simpson, Lunden Kaye, BS, Nursing: Okarche
  • Brock, Boston, MS, Nursing: Oklahoma City
  • Dunlap, Katie Lynn, With Honors, MS, Nursing: Oklahoma City
  • Lemmon, Rebecca Elizabeth, With Honors, MS, Nursing: Oklahoma City
  • Arreola, Nancy, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Castaneda, Mariah, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Deleon-Le, Clarisa, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Do, Daniel, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Esclamado, Sherri Ann, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Ford, Devyn, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Gore, Greg, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Gresham, Megan, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Lopez, Carolina, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Maidt, Amelia Elaine, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Marshall, Glennis, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Salas, Jasmin, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Vogel, Caitlyn, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Yeahquo, Maria, BS, Nursing: Oklahoma City
  • Scalf, Bailey, Cum Laude, BS, Nursing: Owasso
  • Rankin, Margaret Rose, MS, Nursing: Piedmont
  • Hayes, Mallary A., BS, Nursing: Piedmont
  • Welch, Madison K., Magna Cum Laude, BS, Nursing: Piedmont
  • Montgomery, Lacie, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Prague
  • Sowell, Marcus, BS, Nursing: Rockwall
  • Cornforth, Eva, BS, Nursing: Stillwater
  • Foster, Berklie Ryan, BS, Nursing: Stillwater
  • Yerby, Katey Danielle, Cum Laude, BS, Nursing: Stillwater
  • Beaver, Kristen, Paige, BS, Nursing: Stroud
  • Vaughan, Shayna, BS, Nursing: Stroud
  • Hieger, Avery Nicole, BS, Nursing: Tulsa
  • Combs, Halie R., Magna Cum Laude, BS, Nursing: Yukon
  • Granger, Kiley Maegen, BS, Nursing: Yukon
  • Kuruvilla, Sangeetha Liz, Cum Laude, BS, Nursing: Yukon
  • Woods, Vanessa, BS, Nursing: Yukon
  • Yeboah, Nana Gyinia, BS, Nursing: Yukon
  • Isham, Zach, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Fallbrook, AZ
  • Overby, Jada, BS, Nursing: Fullerton, AZ
  • Martinez, Madison, BS, Nursing: Santa Clarita, CA
  • Lopez, Claudia, Cum Laude, BS, Nursing: Miami, FL
  • Barb, John Treacy, BS, Nursing: Post Falls, ID
  • Sanders, Ja’Kyra Denese, BS, Nursing: Chicago, IL
  • Koehn, Mallorie Eileen, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Wichita, KS
  • Cuneo, Madigan Robin, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Baltimore, MD
  • Horovitz, Megan Michelle, BS, Nursing: Edina, MN
  • Ball De Omena, Halie Sheldon, BS, Nursing: Roswell, NM
  • Harris, Kaylee, Magna Cum Laude, BS, Nursing: Richardson, TX
  • Looper, Whitney, BS, Nursing: Texarkana, TX
  • Niemiec, Timothy, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Burlington, VT
  • Westforth, Jennie, BS, Nursing: Hazelhurst, WI
  • Umeh, Chidera Kristin, Summa Cum Laude, BS, Nursing: Federal Republic of Nigeria
  • Fonseca Garcia, Alma Delia, BS, Nursing: Queretaro, Mexico
  • Teiman, Bortei Jason, BS, Nursing: Nungua, Mexico
  • Kimani, Judy Niccetta, BS, Nursing: Nairobi, Republic of Kenya

Computer Science:

  • Rinck, Dalton James, BS, Computer Science: Collinsville
  • Brock, Nathaniel Dain, MS, Computer Science: Edmond
  • Jaiswal, Divyanshu, MS, Computer Science: Edmond
  • Arbuthnot, Kyle, BS, Computer Science-Applied: Edmond
  • Loper, Erik E., BS, Computer Science: Edmond
  • Yadav, Avinash, BS, Computer Science: Edmond
  • Fogarty, Ethan Joseph, BS, Computer Science: Midwest City
  • Vo, Johnny Long, MS, Computer Science: Oklahoma City
  • Yang, Kong Pheng, MS, Computer Science: Oklahoma City
  • Zerger, Matthew Wayne, With Honors, MS, Computer Science: Oklahoma City
  • Crawford, Noah, BS, Computer Science-Applied: Oklahoma City
  • Dang, Nam Q., Magna Cum Laude, BS, Computer Science: Oklahoma City
  • Turnbull, Thessalonica, BS, Computer Science: Oklahoma City
  • Zaman, Akash, BS, Computer Science: Oklahoma City
  • Doan, Vincent Bao, BS, Computer Science: Yukon
  • Hall, Morgan R., Summa Cum Laude, BS, Computer Science: Yukon
  • Yang, Chibin, Summa Cum Laude, BS, Computer Science: Los Angeles, CA
  • Weiner, Colt Austen, BS, Computer Science-Applied: Dallas, TX
  • Thapa, Sandesh, PSM, Computational Science-Computer Science: Balkot, Bagmati
  • Gautam, Pramod, MS, Computer Science: Dharan
  • Shrestha, Aakankshya, MS, Computer Science: Kathmandu
  • KC, Bijaya, MS, Computer Science: Lamahi Dang
  • Banjara, Basant, PSM, Computational Science-Computer Science: Nijgadh, Bara
  • Lee, Ming Hon, MS, Computer Science: Hong Kong, People’s Republic of China
  • Dasari, Pavan Kumar, MS, Computer Science: People’s Republic of India
  • Thummuru, Jaswanth Reddy, MS, Computer Science: People’s Republic of India
  • LakkiReddy, Tarun Reddy, MS, Computer Science: Bhadrachalam, Telangana
  • Eediga, Umasankar, MS, Computer Science: Gorantla
  • Annam, Lakshmi Pramod, MS, Computer Science: Guntur, Andhra Pradesh
  • Kambham, Trilok Sai, With Honors, MS, Computer Science: Guntur, Andhra Pradesh
  • Valapa, Adithya, MS, Computer Science: Guntur, Andhra Pradesh
  • Danthuri, Neha, MS, Computer Science: Hyderabad
  • Maheshwaram, Ushasri, MS, Computer Science: Hyderabad
  • Nalla, Sathwik Reddy, With Honors, MS, Computer Science: Hyderabad
  • Akella, Nikhil Dinaker, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Bheemarthi, Pranay Krishna, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Brahmeswarapu, Sridatta Anantha Siva Rama Sastry, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Chetty, Nikitha, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Doma, Ashritha, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Dudagonda, Shivani, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Govind, Rohith, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Kirthi, Sanjana, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Maringanti, Srichandana, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Mohammed, Imam Uddin, With Honors, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Mohammed, Yousuf Adnan, With Honors, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Tamma, Vamsi Krishna Reddy, With Honors, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Tammisetti, Naveen, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Valluri, Sampath, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Yaidyapu, Pranathi, MS, Computer Science: Hyderabad, Telangana
  • Malireddy, Vijaya Krishna Reddy, MS, Computer Science: Janardhanapuram, Andhra Pradesh
  • Vadlamudi, Raghu Ram, MS, Computer Science: Khammam, Telangana
  • Janaki, Mukheshwar, With Honors, MS, Computer Science: Kurnool, Andhra Pradesh
  • Darsi, Pavan Sai, MS, Computer Science: Nandyal, Andhra Pradesh
  • Edara, Amukta, With Honors, MS, Computer Science: Nandyal, Andhra Pradesh
  • Nagalla, Venkata Satya Sravya, MS, Computer Science: Nidadavolu, Andhra Pradesh
  • Mammai, Pravalika, MS, Computer Science: Nizamabad, Telangana
  • Talari, Dinakar, MS, Computer Science: Nizamabad, Telangana
  • Medarametla, Rishitha Chowdary, With Honors, MS, Computer Science: Ongole
  • Karumanchi, Preetham, MS, Computer Science: Tenali, Andhra Pradesh
  • Medida, Sumanth Akhil, MS, Computer Science: Tenali, Andhra Pradesh
  • Pulluru, Sri Lekhya, MS, Computer Science: Tiruathi
  • Patel, Kishan Rameshkumar, MS, Computer Science: Unjha, Gujarat
  • Marepalli, Mahathi, MS, Computer Science: Vijayawada, Andhra Pradesh
  • Yellapragada, Abhinav, MS, Computer Science: Vijayawada, Andhra Pradesh
  • Nagireddy, Monika, MS, Computer Science: Visakhapatnam, Andhra Pradesh
  • Nguyen, Minh Huu Anh, With Honors, MS, Computer Science: Thai Nguyen

Engineering:

  • Henrichs, Dawson, BS, Software Engineering: Deer Creek
  • Raj, Jayson Atul, BS, Mechanical Engineering: Duncan
  • Keating, John Andrew, MS, Engineering-Mechanical Engineering: Edmond
  • Mamer, Mitchell Drew, BS, Mechanical Engineering: Edmond
  • Schulz, Nicole Dawn, BS, Computer Engineering: Edmond
  • Valois, Grace Marie, Summa Cum Laude, BS, Electrical Engineering: Edmond
  • Payton, Eli Douglas, Magna Cum Laude, BS, Software Engineering: Jones
  • Bridges, Barbara Leann, BS, Electrical Engineering: Laverne
  • Morris, Trevor Keith, BS, Engineering Physics-Physics: Norman
  • Gomez, Alexis Manuel, BS, Electrical Engineering: Oklahoma City
  • Korstjens, Gunner Morrow, BS, Mechanical Engineering: Oklahoma City
  • Lee, Henry H., BS, Mechanical Engineering: Oklahoma City
  • Teeter, Mason, BS, Electrical Engineering: Oklahoma City
  • Waggoner, Audra Danielle, BS, Electrical Engineering: Oklahoma City
  • Reid, Phillip Bryce, BS, Mechanical Engineering: Wetumka
  • Taylor, Jack A., Cum Laude, BS, Mechanical Engineering: St. Louis, MO
  • Osaji, Chidera Chinyerem, BS, Biomedical Engineering: Lagos
  • Lena, Bright Galega, BS, Electrical Engineering: Bamenda, Republic of Cameroon

Chemistry:

  • Kimbrell, Jacqulynn Annette, BS, Chemistry-ACS Certificate and BS, Forensic Science Chemistry: Catoosa
  • Cuneo, Presley Jane, Summa Cum Laude, BS, Chemistry-Health Sciences: Edmond
  • Frye, Evan, BSED, Science Education-Chemistry: Pawhuska
  • Hansen, Aria Alice, BS, Chemistry-Environmental Chemistry: Tulsa
  • Acre, Alexander Michael, BS, Chemistry-ACS Certificate: Yukon
  • Alzeragi, Ali Faris, BS, Chemistry-Health Sciences: Seattle, WA

Funeral Service:

  • King, Sabrina, BS, Funeral Service: Jenks
  • Witchey, Carrie Laura, BS, Forensic Science and BS, Funeral Service: Owasso
  • Hawkins, Gabriella, BS, Funeral Service: Shawnee
  • Knapp, Shelby, BS, Funeral Service: Tulsa
  • Tanyan, Alexis Nycole, Summa Cum Laude, BS, Funeral Service: Tulsa
  • Durante, Joanna, BS, Forensic Science-Forensic Investigations and BS, Funeral Service: Sherman

Share This