List of Fall 2025 UCO Graduates from the College of Liberal Arts
Congratulations to all the fall 2025 Liberal Arts graduates at the University of Central Oklahoma.
Criminal Justice:
- Fletcher, Bianca Clarice, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Bartlesville
- Turner, Harmony, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Broken Arrow
- Costante, Maria Theresa, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Chandler
- Kanske, Camden, Cum Laude, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Choctaw
- Navarro, Jeremiah Rashaad, Magna Cum Laude, BA, Criminal Justice-Police: Choctaw
- Grant, Hudson, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Claremore
- Arriaga-Whitney, Nieva Long, BA, Criminal Justice-Police, BA, Psychology, and BS, Forensic Science: Clinton
- Sparks, Harleigh, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Dibble
- Kile, Chase Gary, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Duncan
- Faris, Olivia G., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Edmond
- Richmond, Kristin Joy, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Edmond
- Triplett, Jenna A., BA, Criminal Justice-Police: Edmond
- Wheeler, Jacob K., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Edmond
- Ratcliff, Taylor, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Glenpool
- Scott, Mailey, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Hennessey
- Lopez-Atilano, Ashley, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations:Hinton
- Goforth, Claire A., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Hydro
- Andress, Joshua Edward, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Lone Grove
- Kirkpatrick, Danilyn, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Macomb
- Ramirez, Baylie McKenna, Cum Laude, BA, Criminal Justice-General, Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Moore
- Weaver, Asa C., BA, Criminal Justice-Police: Moore
- Brown, Paige G., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Mustang
- Murray, Ayden, BA, Criminal Justice-Police: Mustang
- Britton, Elise Kamryn, BA, Criminal Justice-Police: Noble
- De Lira, Luis Alfredo, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Oklahoma City
- Gaston, Micah, BA, Criminal Justice-Police: Oklahoma City
- Mejia, Melany, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Oklahoma City
- Weller, Taylan J., BA, Criminal Justice-Police: Oklahoma City
- Henley, Caleb, Cum Laude, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Pauls Valley
- Shaw, Abby Ardena, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Pryor
- Brewer, Kyla, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Stigler
- Griffin, Alex, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Stillwater
- Jones, Destiny Lorraine, BA, Criminal Justice-Corrections & Transformative Justice: Stillwater
- Chavez, Leyla, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Tulsa
- Choate, Lauren E., Summa Cum Laude, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Tulsa
- Stephens, Kennedy K., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Tulsa
- Tidwell, Lauren Elizabeth, Magna Cum Laude, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Verdigris
- Barnett, Kaitlynn, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Yukon
- Butcher, Zachary Ryan, BA, Criminal Justice-Police: Yukon
- Cordes, Cegan C., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Yukon
- Hall, Sydnie Savannah, BA, Criminal Justice-Police: Yukon
- Koon, Emily Morgan L., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Yukon
- Torres Velasco, Itzel, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Denver, CO
- Rose, Elizabeth, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Las Vegas, NV
- Valerio, Alexis, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science Forensic Investigations: El Paso, TX
- Magana, Emma, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Little Elm, TX
English:
- Horn, Lily Ann, BA, English: Buffalo
- Linder, Aubrey, BA, English: Edmond
- Morales, Omar, Cum Laude, BA, English: Oklahoma City
- Hiebert, Kaitlyn, BA, English: Ringwood
Creative Writing:
- Andersen, Connor Ryan, BA, English-Creative Writing: Edmond
- Stafford, Desiree, With Honors, MA, Creative Writing: Newalla
- Thompson, Drew, Cum Laude, BA, English-Creative Writing: Norman
- Bohnenkamp, Patrick, BA, English-Creative Writing: Oklahoma City
- Green, Madilyn, BA, English-Creative Writing: Tulsa
Technical Writing:
- Eisenhauer, Rylie Breanne, Cum Laude, BA, Technical Writing: Edmond
Literature:
- Haws, Tabor Sterling, With Honors, MA, Literature: Tulsa
Composition & Rhetoric:
- Pinero, Stephie Mikhaila, With Honors, MA, Composition and Rhetoric: Dumaguete City, Republic of the Philippines
Geography:
- Chase, Jaron D., BA, Geography: Broken Arrow
- Ogden, Sharon, Magna Cum Laude, BA, Geography and BA, History-History: Edmond
History:
- Owens, Hunter Lee Ray, BA, History-History: Broken Arrow
- Smith, Brandy Diane, BA, History-Museum Studies: Choctaw
- Jacobs, Madison Taylor, BA, Art History: Enid
- Richardson, Cooper Michael, Cum Laude, BA, History-History: Norman
- Magerl, Gregory Arthur, MA, History: Oklahoma City
- Bezdek, Kayden T., Magna Cum Laude, BA, History-History: Oklahoma City
- Whittington, Taylor McCay, BA, History-History: Oklahoma City
- Urrunaga, Victoria, BA, History-History: Audubon, PA
Women and Gender Studies:
- Martinez, Emily, BA, Women, Gender, Sex Studies: Tulsa
Applied Liberal Arts:
- Leewright, John C., BA, Applied Liberal Arts: Guthrie
- Anderson, Justin, Magna Cum Laude, BA, Applied Liberal Arts: Norman
Humanities:
- Halko, Taylor Danielle, BA, Humanities: Edmond
Philosophy:
- Langer, Keaton Andrew, Cum Laude, BA, Philosophy and BS, Mathematics: Oklahoma City
- Carney, Tyan Asher, Summa Cum Laude, BA, Philosophy: Stillwater
Pro-Media:
- Francisco, Reagan Marie, Cum Laude, BA, Mass Communication-Professional Media: Bixby
- Benne, Regan Michelle, BA, Mass Communication-Professional Media: Dewey
- Hopkins, Shanice Rene, BA, Mass Communication-Professional Media: Edmond
- Thompson, Micah Faith, BA, Mass Communication-Professional Media: Edmond
- Pipins, Tanner, BA, Mass Communication-Professional Media: Harrah
- Summers, Britton Todd, BA, Mass Communication-Professional Media: Oklahoma City
- Torbett-Guiles, Carly Diane, BA, Mass Communication-Professional Media: Shawnee
- Simon, Madison Denise, BA, Mass Communication-Professional Media: San Antonio, TX
- Doucet, Sebastien, BA, Mass Communication-Professional Media: Hearst, Canada
- Nwe, Su Lay, BA, Mass Communication-Professional Media: Republic of the Union of Myanmar, Mawlamyine, Mon State
Strat Com:
- Chioino, Sydney Rose, BA, Strategic Communications: Edmond
- Hobart, Logan James, Cum Laude, BA, Strategic Communications: Edmond
- Maker, Rachel J., Magna Cum Laude, BA, Strategic Communications: Guthrie
- Barker, Halle R., BA, Strategic Communications: Jones
- Zampella, Richelle M., Summa Cum Laude, BA, Strategic Communications: Muskogee
- Combs, Addie G., Summa Cum Laude, BA, Strategic Communications: Mustang
- Mannin, Emily F., BA, Strategic Communications: Oklahoma City
- Torres, Stephanie, BA, Strategic Communications: Oklahoma City
- Farris, Lauren Amber, BA, Strategic Communications: Owasso
- Cinnamon, Renissa, BA, Strategic Communications: Perry
- O’Daniel, Olivia Sage, BA, Strategic Communications: Tahlequah
- Raley, Jordan, BA, Strategic Communications: Yukon
Leadership in Communications:
- Dacus, Sydney Laine, MA, Strategic Communications-Leadership in Communications: Minco
Interpersonal Communication:
- Long, Lauren Marie, Cum Laude, BA, Communication-Interpersonal Communication: Oklahoma City
Photographic Arts:
- Ramirez, Mahiya Serena, BA, Photographic Arts: Okemah
- Lofton, Ahneycia Deon, BA, Photographic Arts: Oklahoma City
- Palmer, McCarra LaNai, BA, Photographic Arts: Spencer
- Shaller, Sydney Lee, BA, Photographic Arts and BS, Forensic Science: Canyon, TX
French:
- Adam, Zoe E., Summa Cum Laude, BA, Modern Language-French and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Enid
Political Science:
- Presley, Gabriel Ryan, BA, Political Science: Ardmore
- Hildabrand, Skylar Bre, BA, Political Science and BA, Political Science-Public Administration: Edmond
- Weaver, Spence Kaney, With Honors, MA, Political Science-International Affairs: Madill
- Johnson, Andrew Mitchel, Summa Cum Laude, BA, Political Science: Shawnee
- Capehart, Miles Davison, BA, Political Science: Tulsa
- Boren, Ashley Nicole, BA, Political Science: San Antonio, TX
- Monnie, Minerva Korlekie, MA, Political Science-International Affairs: Republic of Ghana, Greater Accra
- Watson, Christopher Alan John, With Honors, MA, Political Science-International Affairs: United Kingdom
Sociology:
- Dunn, Hailee Ellen, BA, Sociology-Human Services and BS, Forensic Science: Edmond
- Morrison, Chandler Wayne, BA, Sociology-Human Services: Edmond
- Shelton, Tamia, Cum Laude, BA, Sociology: Edmond
- Gragg, Bethany, BA, Sociology: Enid
- McClary, Thomas, BA, Sociology: Norman
- Cosby, Mercedes Latice, BA, Sociology: Okmulgee