List of Fall 2025 UCO Graduates from the College of Liberal Arts

December 11, 2025

Congratulations to all the fall 2025 Liberal Arts graduates at the University of Central Oklahoma.

Criminal Justice:

  • Fletcher, Bianca Clarice, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Bartlesville
  • Turner, Harmony, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Broken Arrow
  • Costante, Maria Theresa, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Chandler
  • Kanske, Camden, Cum Laude, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Choctaw
  • Navarro, Jeremiah Rashaad, Magna Cum Laude, BA, Criminal Justice-Police: Choctaw
  • Grant, Hudson, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Claremore
  • Arriaga-Whitney, Nieva Long, BA, Criminal Justice-Police, BA, Psychology, and BS, Forensic Science: Clinton
  • Sparks, Harleigh, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Dibble
  • Kile, Chase Gary, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Duncan
  • Faris, Olivia G., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Edmond
  • Richmond, Kristin Joy, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Edmond
  • Triplett, Jenna A., BA, Criminal Justice-Police: Edmond
  • Wheeler, Jacob K., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Edmond
  • Ratcliff, Taylor, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Glenpool
  • Scott, Mailey, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Hennessey
  • Lopez-Atilano, Ashley, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations:Hinton
  • Goforth, Claire A., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Hydro
  • Andress, Joshua Edward, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Lone Grove
  • Kirkpatrick, Danilyn, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Macomb
  • Ramirez, Baylie McKenna, Cum Laude, BA, Criminal Justice-General, Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Moore
  • Weaver, Asa C., BA, Criminal Justice-Police: Moore
  • Brown, Paige G., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Mustang
  • Murray, Ayden, BA, Criminal Justice-Police: Mustang
  • Britton, Elise Kamryn, BA, Criminal Justice-Police: Noble
  • De Lira, Luis Alfredo, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Oklahoma City
  • Gaston, Micah, BA, Criminal Justice-Police: Oklahoma City
  • Mejia, Melany, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Oklahoma City
  • Weller, Taylan J., BA, Criminal Justice-Police: Oklahoma City
  • Henley, Caleb, Cum Laude, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Pauls Valley
  • Shaw, Abby Ardena, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Pryor
  • Brewer, Kyla, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Stigler
  • Griffin, Alex, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Stillwater
  • Jones, Destiny Lorraine, BA, Criminal Justice-Corrections & Transformative Justice: Stillwater
  • Chavez, Leyla, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science, Forensic Investigations: Tulsa
  • Choate, Lauren E., Summa Cum Laude, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Tulsa
  • Stephens, Kennedy K., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Tulsa
  • Tidwell, Lauren Elizabeth, Magna Cum Laude, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Verdigris
  • Barnett, Kaitlynn, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Yukon
  • Butcher, Zachary Ryan, BA, Criminal Justice-Police: Yukon
  • Cordes, Cegan C., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Yukon
  • Hall, Sydnie Savannah, BA, Criminal Justice-Police: Yukon
  • Koon, Emily Morgan L., BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Yukon
  • Torres Velasco, Itzel, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Denver, CO
  • Rose, Elizabeth, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science: Las Vegas, NV
  • Valerio, Alexis, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice and BS, Forensic Science Forensic Investigations: El Paso, TX
  • Magana, Emma, BA, Criminal Justice-General Criminal Justice: Little Elm, TX

English:

  • Horn, Lily Ann, BA, English: Buffalo
  • Linder, Aubrey, BA, English: Edmond
  • Morales, Omar, Cum Laude, BA, English: Oklahoma City
  • Hiebert, Kaitlyn, BA, English: Ringwood

Creative Writing:

  • Andersen, Connor Ryan, BA, English-Creative Writing: Edmond
  • Stafford, Desiree, With Honors, MA, Creative Writing: Newalla
  • Thompson, Drew, Cum Laude, BA, English-Creative Writing: Norman
  • Bohnenkamp, Patrick, BA, English-Creative Writing: Oklahoma City
  • Green, Madilyn, BA, English-Creative Writing: Tulsa

Technical Writing:

  • Eisenhauer, Rylie Breanne, Cum Laude, BA, Technical Writing: Edmond

Literature:

  • Haws, Tabor Sterling, With Honors, MA, Literature: Tulsa

Composition & Rhetoric:

  • Pinero, Stephie Mikhaila, With Honors, MA, Composition and Rhetoric: Dumaguete City, Republic of the Philippines

Geography:

  • Chase, Jaron D., BA, Geography: Broken Arrow
  • Ogden, Sharon, Magna Cum Laude, BA, Geography and BA, History-History: Edmond

History:

  • Owens, Hunter Lee Ray, BA, History-History: Broken Arrow
  • Smith, Brandy Diane, BA, History-Museum Studies: Choctaw
  • Ogden, Sharon, Magna Cum Laude, BA, Geography and BA, History-History: Edmond
  • Jacobs, Madison Taylor, BA, Art History: Enid
  • Richardson, Cooper Michael, Cum Laude, BA, History-History: Norman
  • Magerl, Gregory Arthur, MA, History: Oklahoma City
  • Bezdek, Kayden T., Magna Cum Laude, BA, History-History: Oklahoma City
  • Whittington, Taylor McCay, BA, History-History: Oklahoma City
  • Urrunaga, Victoria, BA, History-History: Audubon, PA

Women and Gender Studies:

  • Martinez, Emily, BA, Women, Gender, Sex Studies: Tulsa

Applied Liberal Arts:

  • Leewright, John C., BA, Applied Liberal Arts: Guthrie
  • Anderson, Justin, Magna Cum Laude, BA, Applied Liberal Arts: Norman

Humanities:

  • Halko, Taylor Danielle, BA, Humanities: Edmond

Philosophy:

  • Langer, Keaton Andrew, Cum Laude, BA, Philosophy and BS, Mathematics: Oklahoma City
  • Carney, Tyan Asher, Summa Cum Laude, BA, Philosophy: Stillwater

Pro-Media:

  • Francisco, Reagan Marie, Cum Laude, BA, Mass Communication-Professional Media: Bixby
  • Benne, Regan Michelle, BA, Mass Communication-Professional Media: Dewey
  • Hopkins, Shanice Rene, BA, Mass Communication-Professional Media: Edmond
  • Thompson, Micah Faith, BA, Mass Communication-Professional Media: Edmond
  • Pipins, Tanner, BA, Mass Communication-Professional Media: Harrah
  • Summers, Britton Todd, BA, Mass Communication-Professional Media: Oklahoma City
  • Torbett-Guiles, Carly Diane, BA, Mass Communication-Professional Media: Shawnee
  • Simon, Madison Denise, BA, Mass Communication-Professional Media: San Antonio, TX
  • Doucet, Sebastien, BA, Mass Communication-Professional Media: Hearst, Canada
  • Nwe, Su Lay, BA, Mass Communication-Professional Media: Republic of the Union of Myanmar, Mawlamyine, Mon State

Strat Com:

  • Chioino, Sydney Rose, BA, Strategic Communications: Edmond
  • Hobart, Logan James, Cum Laude, BA, Strategic Communications: Edmond
  • Maker, Rachel J., Magna Cum Laude, BA, Strategic Communications: Guthrie
  • Barker, Halle R., BA, Strategic Communications: Jones
  • Zampella, Richelle M., Summa Cum Laude, BA, Strategic Communications: Muskogee
  • Combs, Addie G., Summa Cum Laude, BA, Strategic Communications: Mustang
  • Mannin, Emily F., BA, Strategic Communications: Oklahoma City
  • Torres, Stephanie, BA, Strategic Communications: Oklahoma City
  • Farris, Lauren Amber, BA, Strategic Communications: Owasso
  • Cinnamon, Renissa, BA, Strategic Communications: Perry
  • O’Daniel, Olivia Sage, BA, Strategic Communications: Tahlequah
  • Raley, Jordan, BA, Strategic Communications: Yukon

Leadership in Communications:

  • Dacus, Sydney Laine, MA, Strategic Communications-Leadership in Communications: Minco

Interpersonal Communication:

  • Long, Lauren Marie, Cum Laude, BA, Communication-Interpersonal Communication: Oklahoma City

Photographic Arts:

  • Ramirez, Mahiya Serena, BA, Photographic Arts: Okemah
  • Lofton, Ahneycia Deon, BA, Photographic Arts: Oklahoma City
  • Palmer, McCarra LaNai, BA, Photographic Arts: Spencer
  • Shaller, Sydney Lee, BA, Photographic Arts and BS, Forensic Science: Canyon, TX

French:

  • Adam, Zoe E., Summa Cum Laude, BA, Modern Language-French and BS, Forensic Science-Forensic Investigations: Enid

Political Science:

  • Presley, Gabriel Ryan, BA, Political Science: Ardmore
  • Hildabrand, Skylar Bre, BA, Political Science and BA, Political Science-Public Administration: Edmond
  • Weaver, Spence Kaney, With Honors, MA, Political Science-International Affairs: Madill
  • Johnson, Andrew Mitchel, Summa Cum Laude, BA, Political Science: Shawnee
  • Capehart, Miles Davison, BA, Political Science: Tulsa
  • Boren, Ashley Nicole, BA, Political Science: San Antonio, TX
  • Monnie, Minerva Korlekie, MA, Political Science-International Affairs: Republic of Ghana, Greater Accra
  • Watson, Christopher Alan John, With Honors, MA, Political Science-International Affairs: United Kingdom

Sociology:

  • Dunn, Hailee Ellen, BA, Sociology-Human Services and BS, Forensic Science: Edmond
  • Morrison, Chandler Wayne, BA, Sociology-Human Services: Edmond
  • Shelton, Tamia, Cum Laude, BA, Sociology: Edmond
  • Gragg, Bethany, BA, Sociology: Enid
  • McClary, Thomas, BA, Sociology: Norman
  • Cosby, Mercedes Latice, BA, Sociology: Okmulgee

