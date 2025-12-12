Search

List of Fall 2025 UCO College of Business Graduates

Accounting:

  • Botello, Araceli, BS, Accounting: Choctaw
  • Knobelsdorf, Paige Alexandra, BS, Accounting: Choctaw
  • Judah, Gwenith, BS, Accounting: Edmond
  • Murphy, Jonathan Michael, BS, Accounting: Edmond
  • Nguyen, Huynh, BS, Accounting: Edmond
  • Posa, Matthew Azriel, BS, Accounting: Edmond
  • Wenzel, Morgan, BS, Accounting: Edmond
  • Lewis, Brock O’Neal, BA, Music and BS, Accounting: Midwest City
  • Torres, Taryn Faye, BS, Accounting: Moore
  • Baxter, Devin, BS, Accounting: Oklahoma City
  • Faulkner, Kayci E., BS, Accounting: Oklahoma City
  • Gonzalez, Idalia, BS, Accounting: Oklahoma City
  • Gonzalez, Natividad C., BS, Accounting: Oklahoma City
  • Moss, Alexis, BS, Accounting: Oklahoma City
  • Pham, Chi T., BS, Accounting: Oklahoma City
  • Ramirez, Miguel Angel, BS, Accounting: Oklahoma City
  • Lukes, Austin, BBA, Finance and BS, Accounting: Oklahoma City
  • Covarrubias, Saul, BS, Accounting: Sylmar, CA
  • Hacker, Lee Schmidt, BS, Accounting: Denver, CO
  • Mathews, Robin, BS, Accounting: Joplin, MO
  • Loboda, Inessa Eduardovna, BS, Accounting: Mariupol, Donetsk Oblast, Ukraine

Finance:

  • McMichael, Kylie, Magna Cum Laude, BBA: Finance and BBA, Finance-Insurance & Risk Management: Choctaw
  • Williams, Preston David, MS, Finance: Edmond
  • Bayat, Farah Diba, BBA, Finance: Edmond
  • Dangle, Jordan, BBA, Finance: Edmond
  • Deacon, Tanya, BBA, Finance: Edmond
  • Diaz, Max Anthony, BBA, Finance: Edmond
  • Huynh, Jacob Luc, Magna Cum Laude, BBA, Finance: Edmond
  • Lopez Velasco, Azucena, BBA, Finance: Edmond
  • Preston, Nicole Taylor, BBA, Finance: Edmond
  • Wong, Sophie Elizabeth, BBA, Finance: Edmond
  • Brown, Jasmin Emma, BBA, Finance: Guymon
  • Bojanowski, Amelia, Summa Cum Laude, BBA, Finance: Harrah
  • Lutz, Derek Carl, MS, Finance: Noble
  • Armenta, Jemima, BBA, Finance: Oklahoma City
  • Farmer, Derrick, BBA, Finance: Oklahoma City
  • Green, Leah, BBA, Finance: Oklahoma City
  • Medina, Edwin, BBA, Finance: Oklahoma City
  • Migliorato, Cristopher, BBA, Finance: Oklahoma City
  • Orellana, Diana, BBA, Finance: Oklahoma City
  • Rogers, Christopher Dean, BBA, Finance: Oklahoma City
  • Self, Kaylee Rae, BBA, Finance: Oklahoma City
  • Baird, Scotlyn Brooke, BBA, Finance: Shawnee
  • Fudge, Jacob Daniel, BBA, Finance: Yukon
  • Mai, My Ha, MS, Finance: Republic of Vietnam

Insurance & Risk Management:

  • McMichael, Kylie, Magna Cum Laude, BBA, Finance and BBA, Finance-Insurance & Risk Management: Choctaw

Marketing:

  • Carreno, Mariel Y., BBA, Marketing: Bartlesville
  • Edmonson, Luke Dawson, BBA, Marketing: Cache
  • Campbell, Katherine, BBA, Marketing: Choctaw
  • Adams, Taylor, Cum Laude, BBA, Marketing: Edmond
  • Carpenter, Gracie Mae, BBA, Marketing: Edmond
  • Hannon, Kendall Renee, Magna Cum Laude, BBA, Marketing: Edmond
  • Gebhart, Taylor, BBA, Marketing: Grandfield
  • Matlock, Kinsey Lee, BBA, Marketing: Noble
  • Coulter, Nia Michelle, BBA, Marketing: Oklahoma City
  • Keith, Ashton, BBA, Marketing: Oklahoma City
  • Lopez, Marcella, BBA, Marketing: Oklahoma City
  • Ordonio, Jasmine, Summa Cum Laude, BS, Fashion Marketing: Oklahoma City
  • Wells, Dalton Walker, BBA, Marketing: Piedmont
  • Kottre, Gabriel, Cum Laude, BBA, Marketing: Tulsa
  • Chacon, Alexandro, BBA, Marketing-Professional Selling: Aurora, CO
  • Chai, Min Han, BBA, Marketing: Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Lee, Hwiyeol, BBA, Marketing: Seoul, Republic of Korea
  • Bui, Cat Tien, BBA, Marketing: Saigon, Vietnam

Business Analytics:

  • Rai, Ojaswee, MS, Business Analytics: Edmond
  • Johnson, Lauren Elise, MS, Business Analytics: Oklahoma City
  • Shrestha, Mahima, MS, Business Analytics: Federal Democratic Republic of Nepal
  • Gautam, Kanchan, MS, Business Analytics: Hetauda, Nepal
  • Gurung, Dolma, MS, Business Analytics: Kathmandu, Nepal
  • Khanal, Naresh, MS, Business Analytics: Namobuddha, Nepal
  • Abu Hurairah, Muhammad, MS, Business Analytics: Lahore, Punjab, Islamic Republic of Pakistan
  • Chow, Ka Khui, MS, Business Analytics: Cameron Highlands, Malaysia
  • Prakash, Namratha, MS, Business Analytics: Bengaluru, Karnataka, India
  • Ramaswamy Rajendran, Nithyashree, MS, Business Analytics: Coimbatore, India
  • Ghantasala, Khyathi Lakshmi Sri, MS, Business Analytics
  • Yadavalli, Hema Sri, MS, Data Science: Eluru, Andhra Pradesh, India
  • Ragavendra Kumarasamy, Avanthiga, MS, Business Analytics: Erode, India
  • Maruthi, Sindhu Reddy, MS, Business Analytics: Hayathnagar, India
  • Kalukuri, Keerthi, MS, Business Analytics: Hyderabad, India
  • Kotha, Krishna Vamshi, MS, Business Analytics: Hyderabad, Telangana, India
  • Keesara, Bharath, MS, Business Analytics: Mahabubabad, Telangana, India
  • Saad Haq, Mohammed, MS, Business Analytics: Mumbai, India
  • Damineni, Haribindh, MS, Business Analytics: Paritala, India
  • Vithanala, Yogya Sri Sai, MS, Business Analytics: Telangana, India
  • Kodamati, Tarun Sai, MS, Business Analytics: Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
  • Peesapati, Riddhi Apoorvaa, MS, Business Analytics: Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
  • Peri, Shivachethan Reddy, MS, Business Analytics: Wanaprthy, Telangana, India
  • Vu, Hoang Long, MS, Business Analytics: Ho Chi Minh City, Vietnam

Management Information Systems:

  • Watkins, Hannah M., BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Bixby
  • Singer, Alexandria A., BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems and BS, Forensic Science-Digital Forensics: Edmond
  • Walters, Kyle Davis, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Edmond
  • Waquas, Alishba, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Edmond
  • Murphy, Ryland J., BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: McLoud
  • Avila, Cristian, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Okarche
  • Ford, Charity B., BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Oklahoma City
  • Martinez, Alejandro, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Oklahoma City
  • Nguyen, Dennis, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Oklahoma City
  • Young, Robert, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Yukon
  • Amin, Eben, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems and BS, Forensic Science-Digital Forensics: Allen, TX
  • Pham, Thinh Quoc, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Republic of Vietnam

Supply Chain Management:

  • Mims, Marchel Daon, BBA, Information Systems & Operations Management-Operations & Supply Chain Management: Oklahoma City
  • Pham, Ngoc Minh Tran, BBA, Information Systems & Operations Management-Operations & Supply Chain Management: Ho Chi Minh City, Vietnam

Management:

  • O’Neal, Luke Austin, BS, Kinesiology-Exercise/Fitness Management: Bethany
  • Kahl, Adam, BBA, Management: Bethel Acres
  • Miles, Cameron, BBA, Management: Edmond
  • Boyd, Brooke, BBA, Management, Moore
  • Carlile, Katie, BBA, Management: Oklahoma City
  • Bodine, Brody, BBA, Management: Prague
  • Mandrino, Katerina Isabella, BBA, Management: Dunbarton, NH
  • Chow, Ka Choon, BBA, Management: Cameron Highlands, Malaysia
  • Chow, Ka Hoe, BBA, Management: Cameron Highlands, Malaysia

Urban Management:

  • Harris, Jennifer Ashley, With Honors, MPA, Urban Management: Mount Laurel, NJ

Public & Nonprofit Management:

  • Onwuka, Sabra, MPA, Public & Nonprofit Management: Chandler
  • Mobly, Curtis Paul, With Honors, MPA, Public & Nonprofit Management: Choctaw
  • LaFever, Allison Marie, MPA, Public & Nonprofit Management: Claremore
  • Maile, Shawn, With Honors, MPA, Public & Nonprofit Management: Norman
  • Cuevas, Kayse, MPA, Public & Nonprofit Management: Oklahoma City
  • Maxwell Dame, Sara, With Honors, MPA, Public & Nonprofit Management: Shawnee
  • Nell, Natalie Melissa, MPA, Public & Nonprofit Management: Los Angeles, CA
  • Cole, Gabrielle, With Honors, MPA, Public & Nonprofit Management: Spokane, WA
  • Enyi, Paul David, MPA, Public & Nonprofit Management: Adiba, Nigeria
  • Utoo, Franc Fagah, MPA, Public & Nonprofit Management: Yelewata, Benue State, Nigeria
  • Asano, Izumi, MPA, Public & Nonprofit Management: Kasugai, Aichi, Japan
  • Okoth, Carl Odhiambo, MPA, Public & Nonprofit Management: Nairobi County, Kenya

Business Administration:

  • Hatlestad, Carrie, With Honors, MBA, Business Administration-Professional MBA: Alva
  • Mullins-Elliott, Rachel, BBA, Business Administration-General Business: Choctaw
  • Adams, Haley Renee, MBA, Business Administration-Sales Leadership: Crescent
  • Watkins, Cade, BBA, Business Administration-General Business: Crescent
  • Standokes, Skylar, MBA, Business Administration-Managing Analytics: Duncan
  • Armstrong, Coltan Shain, MBA, Business Administration-Sales Leadership: Edmond
  • Bauchou, Victoria Elizabeth, MBA, Business Administration-Professional MBA: Edmond
  • Bell, McCann, MBA, Business Administration: Edmond
  • Choudhry, Muaaz Ilyas, MBA, Business Administration-Professional MBA: Edmond
  • Hanson, Grant, With Honors, MBA Business Administration-Professional: Edmond
  • Johnson, Monica Annette, MBA, Business Administration: Edmond
  • Nelson, Justin Jerry, MBA, Business Administration: Edmond
  • Sewell, Kayla Nicole, MBA, Business Administration: Edmond
  • Cheema, Muhsan, BBA, Business Administration-General Business: Edmond
  • Scott, Brenden Robert, BBA, Business Administration-General Business: Edmond
  • King, Xavier Kristofer Manford, MBA, Business Administration-Managing Analytics: Guthrie
  • Justine, Heather Nicole, MBA, Business Administration-Professional MBA: Holdenville
  • Lupi, Darcy Renee, MBA, Business Administration-Professional MBA: Lawton
  • Algallaf, Logan Renee, BBA, Business Administration-General Business: Lawton
  • Wise, Brady L., BBA, Business Administration-General Business: Lawton
  • Brantley, Joseph, MBA, Business Administration: Midwest City
  • Walls, Joshua, With Honors, MBA, Business Administration-Professional MBA: Moore
  • Erwin, Braxton William, BBA, Business Administration-International Business: Muldrow
  • Fields, Kimberly Anne, MBA, Business Administration: Newalla
  • Myers, Trace, MBA, Business Administration-Professional MBA: Norman
  • Neu, Dean Louis, MBA, Business Administration-Managing Analytics: Norman
  • Pollock, Haley, BBA, Business Administration-General Business: Norman
  • Brandt, Gillian K., MBA, Business Administration-Professional MBA: Oklahoma City
  • Hussian, Jeanine, With Honors, MBA, Business Administration: Oklahoma City
  • Queri, Bryce Matthew, MBA, Business Administration: Oklahoma City
  • Stone, Brittney, MBA, Business Administration: Oklahoma City
  • Thomas, Tobin, MBA, Business Administration: Oklahoma City
  • Vuong, Yvone, MBA, Business Administration: Oklahoma City
  • Acevedo, Esmeralda, BBA, Business Administration-International Business: Oklahoma City
  • Johnson, Desiree, BBA, Business Administration-International Business: Oklahoma City
  • Merino, Matthew, BBA, Business Administration-General Business: Oklahoma City
  • Nelson, Benjamin, BBA, Business Administration-General Business: Oklahoma City
  • Orth, Bradley, BBA, Business Administration-General Business: Oklahoma City
  • Villegas, Thayla, BBA, Business Administration-General Business and BBA, Management-Human Resource Management: Oklahoma City
  • Cummings, Lance, BBA, Business Administration-General Business: Piedmont
  • Martin, Saige Nicole, With Honors, MBA, Business Administration: Pryor
  • Goodson, Terry Louis, MBA, Business Administration-Professional MBA: Yukon
  • Abraham, Jordan E., BBA, Business Administration-General Business: Yukon
  • Roque, Joseph, MBA, Business Administration-Professional MBA: Azusa, CA
  • Moore, Tu’Mara Angel Lynn, BBA, Business Administration-International Business: San Diego, CA
  • Landrowski, Anya Garnett, MBA, Business: Administration: Elgin, IL
  • Stalzer, Adam David, MBA, Business Administration-Managing Analytics: St. Charles, IL
  • Hensley, Laura, MBA, Business Administration-HR Management: Owensboro, KY
  • Aymond, Preston Dale, MBA, Business Administration-Professional MBA: Forney, TX
  • Warnock, Grace, BBA, Business Administration-General Business: Wichita Falls, TX
  • Anandavel, Harina, MBA, Business Administration: Bangalore, India
  • Kulkarni, Rashmi, MBA, Business Administration: Bangalore, India
  • Benedict, Angela Varsha, MBA, Business Administration: Bangalore, Karnataka, India
  • Nagisetty, Moni Krishna, MBA, Business Administration: Nellore, Andhra Pradesh, India
  • Quach, Tuong, MBA, Business Administration-HR Management: Ho Chi Minh City, Vietnam

