List of Fall 2025 UCO College of Business Graduates
Accounting:
- Botello, Araceli, BS, Accounting: Choctaw
- Knobelsdorf, Paige Alexandra, BS, Accounting: Choctaw
- Judah, Gwenith, BS, Accounting: Edmond
- Murphy, Jonathan Michael, BS, Accounting: Edmond
- Nguyen, Huynh, BS, Accounting: Edmond
- Posa, Matthew Azriel, BS, Accounting: Edmond
- Wenzel, Morgan, BS, Accounting: Edmond
- Lewis, Brock O’Neal, BA, Music and BS, Accounting: Midwest City
- Torres, Taryn Faye, BS, Accounting: Moore
- Baxter, Devin, BS, Accounting: Oklahoma City
- Faulkner, Kayci E., BS, Accounting: Oklahoma City
- Gonzalez, Idalia, BS, Accounting: Oklahoma City
- Gonzalez, Natividad C., BS, Accounting: Oklahoma City
- Moss, Alexis, BS, Accounting: Oklahoma City
- Pham, Chi T., BS, Accounting: Oklahoma City
- Ramirez, Miguel Angel, BS, Accounting: Oklahoma City
- Lukes, Austin, BBA, Finance and BS, Accounting: Oklahoma City
- Covarrubias, Saul, BS, Accounting: Sylmar, CA
- Hacker, Lee Schmidt, BS, Accounting: Denver, CO
- Mathews, Robin, BS, Accounting: Joplin, MO
- Loboda, Inessa Eduardovna, BS, Accounting: Mariupol, Donetsk Oblast, Ukraine
Finance:
- McMichael, Kylie, Magna Cum Laude, BBA: Finance and BBA, Finance-Insurance & Risk Management: Choctaw
- Williams, Preston David, MS, Finance: Edmond
- Bayat, Farah Diba, BBA, Finance: Edmond
- Dangle, Jordan, BBA, Finance: Edmond
- Deacon, Tanya, BBA, Finance: Edmond
- Diaz, Max Anthony, BBA, Finance: Edmond
- Huynh, Jacob Luc, Magna Cum Laude, BBA, Finance: Edmond
- Lopez Velasco, Azucena, BBA, Finance: Edmond
- Preston, Nicole Taylor, BBA, Finance: Edmond
- Wong, Sophie Elizabeth, BBA, Finance: Edmond
- Brown, Jasmin Emma, BBA, Finance: Guymon
- Bojanowski, Amelia, Summa Cum Laude, BBA, Finance: Harrah
- Lutz, Derek Carl, MS, Finance: Noble
- Armenta, Jemima, BBA, Finance: Oklahoma City
- Farmer, Derrick, BBA, Finance: Oklahoma City
- Green, Leah, BBA, Finance: Oklahoma City
- Medina, Edwin, BBA, Finance: Oklahoma City
- Migliorato, Cristopher, BBA, Finance: Oklahoma City
- Orellana, Diana, BBA, Finance: Oklahoma City
- Rogers, Christopher Dean, BBA, Finance: Oklahoma City
- Self, Kaylee Rae, BBA, Finance: Oklahoma City
- Baird, Scotlyn Brooke, BBA, Finance: Shawnee
- Fudge, Jacob Daniel, BBA, Finance: Yukon
- Mai, My Ha, MS, Finance: Republic of Vietnam
Insurance & Risk Management:
Marketing:
- Carreno, Mariel Y., BBA, Marketing: Bartlesville
- Edmonson, Luke Dawson, BBA, Marketing: Cache
- Campbell, Katherine, BBA, Marketing: Choctaw
- Adams, Taylor, Cum Laude, BBA, Marketing: Edmond
- Carpenter, Gracie Mae, BBA, Marketing: Edmond
- Hannon, Kendall Renee, Magna Cum Laude, BBA, Marketing: Edmond
- Gebhart, Taylor, BBA, Marketing: Grandfield
- Matlock, Kinsey Lee, BBA, Marketing: Noble
- Coulter, Nia Michelle, BBA, Marketing: Oklahoma City
- Keith, Ashton, BBA, Marketing: Oklahoma City
- Lopez, Marcella, BBA, Marketing: Oklahoma City
- Ordonio, Jasmine, Summa Cum Laude, BS, Fashion Marketing: Oklahoma City
- Wells, Dalton Walker, BBA, Marketing: Piedmont
- Kottre, Gabriel, Cum Laude, BBA, Marketing: Tulsa
- Chacon, Alexandro, BBA, Marketing-Professional Selling: Aurora, CO
- Chai, Min Han, BBA, Marketing: Johor Bahru, Johor, Malaysia
- Lee, Hwiyeol, BBA, Marketing: Seoul, Republic of Korea
- Bui, Cat Tien, BBA, Marketing: Saigon, Vietnam
Business Analytics:
- Rai, Ojaswee, MS, Business Analytics: Edmond
- Johnson, Lauren Elise, MS, Business Analytics: Oklahoma City
- Shrestha, Mahima, MS, Business Analytics: Federal Democratic Republic of Nepal
- Gautam, Kanchan, MS, Business Analytics: Hetauda, Nepal
- Gurung, Dolma, MS, Business Analytics: Kathmandu, Nepal
- Khanal, Naresh, MS, Business Analytics: Namobuddha, Nepal
- Abu Hurairah, Muhammad, MS, Business Analytics: Lahore, Punjab, Islamic Republic of Pakistan
- Chow, Ka Khui, MS, Business Analytics: Cameron Highlands, Malaysia
- Prakash, Namratha, MS, Business Analytics: Bengaluru, Karnataka, India
- Ramaswamy Rajendran, Nithyashree, MS, Business Analytics: Coimbatore, India
- Ghantasala, Khyathi Lakshmi Sri, MS, Business Analytics
- Yadavalli, Hema Sri, MS, Data Science: Eluru, Andhra Pradesh, India
- Ragavendra Kumarasamy, Avanthiga, MS, Business Analytics: Erode, India
- Maruthi, Sindhu Reddy, MS, Business Analytics: Hayathnagar, India
- Kalukuri, Keerthi, MS, Business Analytics: Hyderabad, India
- Kotha, Krishna Vamshi, MS, Business Analytics: Hyderabad, Telangana, India
- Keesara, Bharath, MS, Business Analytics: Mahabubabad, Telangana, India
- Saad Haq, Mohammed, MS, Business Analytics: Mumbai, India
- Damineni, Haribindh, MS, Business Analytics: Paritala, India
- Vithanala, Yogya Sri Sai, MS, Business Analytics: Telangana, India
- Kodamati, Tarun Sai, MS, Business Analytics: Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
- Peesapati, Riddhi Apoorvaa, MS, Business Analytics: Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
- Peri, Shivachethan Reddy, MS, Business Analytics: Wanaprthy, Telangana, India
- Vu, Hoang Long, MS, Business Analytics: Ho Chi Minh City, Vietnam
Management Information Systems:
- Watkins, Hannah M., BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Bixby
- Singer, Alexandria A., BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems and BS, Forensic Science-Digital Forensics: Edmond
- Walters, Kyle Davis, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Edmond
- Waquas, Alishba, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Edmond
- Murphy, Ryland J., BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: McLoud
- Avila, Cristian, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Okarche
- Ford, Charity B., BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Oklahoma City
- Martinez, Alejandro, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Oklahoma City
- Nguyen, Dennis, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Oklahoma City
- Young, Robert, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Yukon
- Amin, Eben, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems and BS, Forensic Science-Digital Forensics: Allen, TX
- Pham, Thinh Quoc, BBA, Information Systems & Operations Management-Management Information Systems: Republic of Vietnam
Supply Chain Management:
- Mims, Marchel Daon, BBA, Information Systems & Operations Management-Operations & Supply Chain Management: Oklahoma City
- Pham, Ngoc Minh Tran, BBA, Information Systems & Operations Management-Operations & Supply Chain Management: Ho Chi Minh City, Vietnam
Management:
- O’Neal, Luke Austin, BS, Kinesiology-Exercise/Fitness Management: Bethany
- Kahl, Adam, BBA, Management: Bethel Acres
- Miles, Cameron, BBA, Management: Edmond
- Boyd, Brooke, BBA, Management, Moore
- Carlile, Katie, BBA, Management: Oklahoma City
- Bodine, Brody, BBA, Management: Prague
- Mandrino, Katerina Isabella, BBA, Management: Dunbarton, NH
- Chow, Ka Choon, BBA, Management: Cameron Highlands, Malaysia
- Chow, Ka Hoe, BBA, Management: Cameron Highlands, Malaysia
Urban Management:
- Harris, Jennifer Ashley, With Honors, MPA, Urban Management: Mount Laurel, NJ
Public & Nonprofit Management:
- Onwuka, Sabra, MPA, Public & Nonprofit Management: Chandler
- Mobly, Curtis Paul, With Honors, MPA, Public & Nonprofit Management: Choctaw
- LaFever, Allison Marie, MPA, Public & Nonprofit Management: Claremore
- Maile, Shawn, With Honors, MPA, Public & Nonprofit Management: Norman
- Cuevas, Kayse, MPA, Public & Nonprofit Management: Oklahoma City
- Maxwell Dame, Sara, With Honors, MPA, Public & Nonprofit Management: Shawnee
- Nell, Natalie Melissa, MPA, Public & Nonprofit Management: Los Angeles, CA
- Cole, Gabrielle, With Honors, MPA, Public & Nonprofit Management: Spokane, WA
- Enyi, Paul David, MPA, Public & Nonprofit Management: Adiba, Nigeria
- Utoo, Franc Fagah, MPA, Public & Nonprofit Management: Yelewata, Benue State, Nigeria
- Asano, Izumi, MPA, Public & Nonprofit Management: Kasugai, Aichi, Japan
- Okoth, Carl Odhiambo, MPA, Public & Nonprofit Management: Nairobi County, Kenya
Business Administration:
- Hatlestad, Carrie, With Honors, MBA, Business Administration-Professional MBA: Alva
- Mullins-Elliott, Rachel, BBA, Business Administration-General Business: Choctaw
- Adams, Haley Renee, MBA, Business Administration-Sales Leadership: Crescent
- Watkins, Cade, BBA, Business Administration-General Business: Crescent
- Standokes, Skylar, MBA, Business Administration-Managing Analytics: Duncan
- Armstrong, Coltan Shain, MBA, Business Administration-Sales Leadership: Edmond
- Bauchou, Victoria Elizabeth, MBA, Business Administration-Professional MBA: Edmond
- Bell, McCann, MBA, Business Administration: Edmond
- Choudhry, Muaaz Ilyas, MBA, Business Administration-Professional MBA: Edmond
- Hanson, Grant, With Honors, MBA Business Administration-Professional: Edmond
- Johnson, Monica Annette, MBA, Business Administration: Edmond
- Nelson, Justin Jerry, MBA, Business Administration: Edmond
- Sewell, Kayla Nicole, MBA, Business Administration: Edmond
- Cheema, Muhsan, BBA, Business Administration-General Business: Edmond
- Scott, Brenden Robert, BBA, Business Administration-General Business: Edmond
- King, Xavier Kristofer Manford, MBA, Business Administration-Managing Analytics: Guthrie
- Justine, Heather Nicole, MBA, Business Administration-Professional MBA: Holdenville
- Lupi, Darcy Renee, MBA, Business Administration-Professional MBA: Lawton
- Algallaf, Logan Renee, BBA, Business Administration-General Business: Lawton
- Wise, Brady L., BBA, Business Administration-General Business: Lawton
- Brantley, Joseph, MBA, Business Administration: Midwest City
- Walls, Joshua, With Honors, MBA, Business Administration-Professional MBA: Moore
- Erwin, Braxton William, BBA, Business Administration-International Business: Muldrow
- Fields, Kimberly Anne, MBA, Business Administration: Newalla
- Myers, Trace, MBA, Business Administration-Professional MBA: Norman
- Neu, Dean Louis, MBA, Business Administration-Managing Analytics: Norman
- Pollock, Haley, BBA, Business Administration-General Business: Norman
- Brandt, Gillian K., MBA, Business Administration-Professional MBA: Oklahoma City
- Hussian, Jeanine, With Honors, MBA, Business Administration: Oklahoma City
- Queri, Bryce Matthew, MBA, Business Administration: Oklahoma City
- Stone, Brittney, MBA, Business Administration: Oklahoma City
- Thomas, Tobin, MBA, Business Administration: Oklahoma City
- Vuong, Yvone, MBA, Business Administration: Oklahoma City
- Acevedo, Esmeralda, BBA, Business Administration-International Business: Oklahoma City
- Johnson, Desiree, BBA, Business Administration-International Business: Oklahoma City
- Merino, Matthew, BBA, Business Administration-General Business: Oklahoma City
- Nelson, Benjamin, BBA, Business Administration-General Business: Oklahoma City
- Orth, Bradley, BBA, Business Administration-General Business: Oklahoma City
- Villegas, Thayla, BBA, Business Administration-General Business and BBA, Management-Human Resource Management: Oklahoma City
- Cummings, Lance, BBA, Business Administration-General Business: Piedmont
- Martin, Saige Nicole, With Honors, MBA, Business Administration: Pryor
- Goodson, Terry Louis, MBA, Business Administration-Professional MBA: Yukon
- Abraham, Jordan E., BBA, Business Administration-General Business: Yukon
- Roque, Joseph, MBA, Business Administration-Professional MBA: Azusa, CA
- Moore, Tu’Mara Angel Lynn, BBA, Business Administration-International Business: San Diego, CA
- Landrowski, Anya Garnett, MBA, Business: Administration: Elgin, IL
- Stalzer, Adam David, MBA, Business Administration-Managing Analytics: St. Charles, IL
- Hensley, Laura, MBA, Business Administration-HR Management: Owensboro, KY
- Aymond, Preston Dale, MBA, Business Administration-Professional MBA: Forney, TX
- Warnock, Grace, BBA, Business Administration-General Business: Wichita Falls, TX
- Anandavel, Harina, MBA, Business Administration: Bangalore, India
- Kulkarni, Rashmi, MBA, Business Administration: Bangalore, India
- Benedict, Angela Varsha, MBA, Business Administration: Bangalore, Karnataka, India
- Nagisetty, Moni Krishna, MBA, Business Administration: Nellore, Andhra Pradesh, India
- Quach, Tuong, MBA, Business Administration-HR Management: Ho Chi Minh City, Vietnam