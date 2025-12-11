List of Fall 2025 Graduates from the College of Fine Arts and Design
Congratulations to all the fall 2025 graduates from the College of Fine Arts and Design at the University of Central Oklahoma.
All Music Degrees:
- Duncan, Connor J., AAS, Contemporary Music Production:Collinsville
- Inderlied, Derek J., AAS, Contemporary Music Production Edmond
- Maiga, William Kojo, Magna Cum Laude, BAT, Commercial Music and AAS, Contemporary Music Production Edmond
- Cunningham, Connor Joseph, AAS, Contemporary Music Production and BAT, Audio Production Enid
- Ryals, Jordan, AAS, Contemporary Music Production and BAT, Audio Production Harrah
- Lewis, Brock O’Neal, BA, Music and BS, Accounting Midwest City
- Munsell, Sarah E., BM, Musical Theatre Norman
- Brown, Samuel Miles, Summa Cum Laude, BAT, Audio Production and AAS, Contemporary Music Production Oklahoma City
- Greenwood, William, AAS, Contemporary Music Production Oklahoma City
- Montalvan, Amara, With Honors, AAS, Contemporary Music Production and Summa Cum Laude, BAT, Audio Production Oklahoma City
- Smith, Brody Michael, AAS, Contemporary Music Production and BS, General Studies Oklahoma City
- Tucker, Harrison, AAS, Contemporary Music Production and BAT, Audio Production Tulsa
- Cox, Jarrett Michael, With Honors, MM, Music-Pedagogy Tuttle
- Cook, Veronica, Magna Cum Laude, BAT, Audio Production and AAS, Contemporary Music Production Yukon
- Yang, Yingru, BA, Music Yiyang, Hunan
- Furman, Polina, Magna Cum Laude, BAT, Commercial Music Moscow
- Jenkins, Tyler Ryan, Cum Laude, BAT, Audio Production Crescent
- Henderson, Brenden J., Cum Laude, BAT, Audio Production Oklahoma City
All Design Degrees:
- Williams, Christina Nicole, BFA, Design-Graphic Design Midwest City
- Engle, Peter, BFA, Design-Graphic Design Oklahoma City
All Art Degrees :
- Jacobs, Madison Taylor, BA, Art History Enid
- Palmer, Hannah, Summa Cum Laude, BFA, Art-Studio Art Guthrie
- Winkelman, Hilary Joanne, BFA, Art-Studio Art Guthrie
- Ponder, Abigayle, BFA, Art-Studio Art Lawton
- Rodriguez-Marban, Aislin Sabrina, BFA, Art-Studio Art Oklahoma City
- Skinner, Ian, BFA, Art-Studio Art Oklahoma City
- McDowell, Elizabeth, Cum Laude, BFA, Art-Studio Art Texas
All Performance Degrees :
- Gallagher, Austella Rose, Cum Laude, BFA, Dance Stillwater
- Oakley, Sydney Renee, Summa Cum Laude, BFA, Dance Walkersville
- Acker, Cutter Jason, BFA, Theatre Arts-Performance Choctaw
- Louch, Bryanna Dee, BM, Music-Instrumental Performance Choctaw
- VanMieghem, Jacob Brennan, BM, Music-Jazz Performance Edmond
- Soto, Melody Joy, Magna Cum Laude, BM, Music-Instrumental Performance Midwest City
- Bruner, Angelique Nichelle, BFA, Theatre Arts-Performance Oklahoma City
- Farmer, Laila Marie, BFA, Theatre Arts-Performance Oklahoma City
- Grant, Madison Briana, BFA, Theatre Arts-Performance Oklahoma City
- Higgins, James, BM, Music-Jazz Performance Piedmont