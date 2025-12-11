Search

List of Fall 2025 Graduates from the College of Fine Arts and Design

The Vista The VistaDecember 11, 2025 1:57 pm

Congratulations to all the fall 2025 graduates from the College of Fine Arts and Design at the University of Central Oklahoma.

All Music Degrees:

  • Duncan, Connor J., AAS, Contemporary Music Production:Collinsville
  • Inderlied, Derek J., AAS, Contemporary Music Production Edmond
  • Maiga, William Kojo, Magna Cum Laude, BAT, Commercial Music and AAS, Contemporary Music Production Edmond
  • Cunningham, Connor Joseph, AAS, Contemporary Music Production and BAT, Audio Production Enid
  • Ryals, Jordan, AAS, Contemporary Music Production and BAT, Audio Production Harrah
  • Lewis, Brock O’Neal, BA, Music and BS, Accounting Midwest City
  • Munsell, Sarah E., BM, Musical Theatre Norman
  • Brown, Samuel Miles, Summa Cum Laude, BAT, Audio Production and AAS, Contemporary Music Production Oklahoma City
  • Greenwood, William, AAS, Contemporary Music Production Oklahoma City
  • Montalvan, Amara, With Honors, AAS, Contemporary Music Production and Summa Cum Laude, BAT, Audio Production Oklahoma City
  • Smith, Brody Michael, AAS, Contemporary Music Production and BS, General Studies Oklahoma City
  • Tucker, Harrison, AAS, Contemporary Music Production and BAT, Audio Production Tulsa
  • Cox, Jarrett Michael, With Honors, MM, Music-Pedagogy Tuttle
  • Cook, Veronica, Magna Cum Laude, BAT, Audio Production and AAS, Contemporary Music Production Yukon
  • Yang, Yingru, BA, Music Yiyang, Hunan
  • Furman, Polina, Magna Cum Laude, BAT, Commercial Music Moscow
  • Jenkins, Tyler Ryan, Cum Laude, BAT, Audio Production Crescent
  • Henderson, Brenden J., Cum Laude, BAT, Audio Production Oklahoma City

All Design Degrees:

  • Williams, Christina Nicole, BFA, Design-Graphic Design Midwest City
  • Engle, Peter, BFA, Design-Graphic Design Oklahoma City

All Art Degrees :

  • Jacobs, Madison Taylor, BA, Art History Enid
  • Palmer, Hannah, Summa Cum Laude, BFA, Art-Studio Art Guthrie
  • Winkelman, Hilary Joanne, BFA, Art-Studio Art Guthrie
  • Ponder, Abigayle, BFA, Art-Studio Art Lawton
  • Rodriguez-Marban, Aislin Sabrina, BFA, Art-Studio Art Oklahoma City
  • Skinner, Ian, BFA, Art-Studio Art Oklahoma City
  • McDowell, Elizabeth, Cum Laude, BFA, Art-Studio Art Texas

All Performance Degrees :

  • Gallagher, Austella Rose, Cum Laude, BFA, Dance Stillwater
  • Oakley, Sydney Renee, Summa Cum Laude, BFA, Dance Walkersville
  • Acker, Cutter Jason, BFA, Theatre Arts-Performance Choctaw
  • Louch, Bryanna Dee, BM, Music-Instrumental Performance Choctaw
  • VanMieghem, Jacob Brennan, BM, Music-Jazz Performance Edmond
  • Soto, Melody Joy, Magna Cum Laude, BM, Music-Instrumental Performance Midwest City
  • Bruner, Angelique Nichelle, BFA, Theatre Arts-Performance Oklahoma City
  • Farmer, Laila Marie, BFA, Theatre Arts-Performance Oklahoma City
  • Grant, Madison Briana, BFA, Theatre Arts-Performance Oklahoma City
  • Higgins, James, BM, Music-Jazz Performance Piedmont
Share This