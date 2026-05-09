Jackson College of Graduate Studies Spring 2026 Graduates

The Vista The VistaMay 9, 2026 10:25 am

Congratulations to the Spring 2026 Jackson College of Graduate Studies graduates. Below is a list of the graduates by major.

Bus Admin-Managina Analytics

  • Gifty Ababio
  • Wendy Wilkinson

Cert in Enterprise Analytics

  • Hannah Reel
  • Wendy Wilkinson

Curr&Instr-Early Child Education

  • Devin Abel
  • Lacey Smith

Bilingual Education/TESL

  • Stephen Anderson
  • Hilda Findley
  • Daira Godinez
  • Yulissa Gutierrez
  • Victoria Hill
  • Judith Huerta Morfin
  • Shawna Jackson
  • Madeline Jacobson
  • Seta Kouloyan
  • Marcie Levy
  • Dalia Mavarez
  • Adah Mendenhall
  • Laurene Perez
  • Nathan Redman
  • Evelyn Rodriguez
  • Natalie Runnels
  • Jackie Silva

Food Quality & Safety Cert

  • Shravani Annam
  • Devika Are
  • Sai Santhoshi Asapu
  • Venkataramana Badangi
  • Subikshya Bogati
  • Roshini Boggarapu
  • Teja Sree Bokkasam
  • Ratna Sindhu Burugu
  • Prasanna Chelukala
  • Arthi Dingani
  • Rathnababu Gorremuchhu
  • Kartheeka Jannu
  • Sneha Jurki
  • Pavan Kumar Yadav Kommu
  • Vani Reddy Kothapally
  • Srihitha Kudapa
  • Shilpa Maggidi
  • Aishwarya Mandla
  • Anitha Marri
  • Avanthi Reddy Nadimpally
  • Shruthi Ollepu
  • Sirya Sheethal Padala
  • Nitin Pampari Veeresh
  • Kavya Sree Peddi
  • Bhuvaneswari Pothuraju
  • Susmita Poudel
  • Bala Narayana Raavi
  • Abuthalha Shaik
  • Davud Shaik
  • Shabina Shaik
  • Sushmita Shrestha
  • Neha Latha Reddy Singanamala
  • Padegutta Suresh
  • Sai Gowtham
  • Swasti Shree
  • Chandu Yampati
  • Manish Reddy Yerra

Cybersecurity

  • Pratik Adhikari
  • Esther Barr
  • Faisal Mahmud
  • Liya Sara Kurien
  • Sri Ramya Krishna Swargam

Engineer

  • Joshua Pitzer Mechanical

Applied Math Sci

  • Kathy Huskinson Statistics
  • Jayeshkumar Kishorkumar Narsingani Math

Literature

  • Wesley Pierce
  • Chloe Whittington

Forensic Psychology

  • Zoey Patterson
  • Autumn Stoute
  • Isabella Vander Putten

Spec Ed-Mild/Mod Dis

  • Gevon Gardner-Finklea

Bus Admin-Professional MBA

  • Andrew Archer
  • Hope Bates
  • Cynthia Benefield
  • Maryann Brandt
  • Jamie Buford
  • Brad Jessee
  • Heather Justine
  • Gilberto Maldonado Baez
  • Zakary McClintock
  • Christen McNeal
  • Nathaniel Meharg
  • Jacee Minter
  • Joshua Morava
  • Janae Rose
  • Cheryl Ofosua Wirehene

Cert Teaching/Learning Prek-6

  • Tamitha Anderson
  • Narcedalia Berkley
  • Rebecca Caldwell
  • Heather Cavitt
  • Cailey Christy
  • Alexus Corona
  • Jennifer Dean
  • Laticia Harrison
  • Adriana Jones
  • Kasey Jones
  • Melanie Lawrence
  • Meghan Lovett
  • Blake Martens
  • Albert McDonald
  • Randi McSwain
  • Brooklyn Mills
  • Heather Mitri
  • Rickey Moham
  • Alexis Reeves
  • Reagan Roy
  • Destini Solomon
  • Melissa Truel
  • Madeline Walker
  • Kaylee Wesson
  • Leia Wheeler
  • Jason Williams

Athletic Training

  • Ashton Burkhead
  • Dominic Cain
  • Aubrey Colombe
  • Breanna French
  • Madison Gillham
  • Rosalinda Martinez
  • A’Tracia Moore
  • Daniel Rios
  • Emma Shady

Counseling Psychology MA

  • Savanna Bolen
  • Courtney Clanton
  • Aubrey Evans
  • Jayne Gregston
  • Dennis Hurst
  • Nathan Milne
  • Tanner Mullins
  • Hannah Prentice
  • Alondra Quinones-Alba
  • Brady Rangel
  • Kurtis Roberts
  • David Swan
  • Ryen Turk

History

  • William Braver
  • Judith Hughes
  • Collin Karst
  • Gregory Magerl
  • Lisa Prather
  • Daniel Santos
  • Jackie Whitten

Data Science

  • Nayan Bakhadyo
  • Suman Gorkhali
  • Dinesh Kumar
  • Deepak Kethavarapu
  • Kamal Mandava
  • Anish Paudyal
  • Sonam Tamang

Crime & Intelligence Analysis

  • Minji Cho
  • Isabella Fournier
  • Aidan Hildinger
  • Kylie Radka
  • Susana Saravia-Rodas
  • Abby Sewell
  • Samantha Wichert
  • Jimmi Winn

Urban Management

  • Benjamin Boateng

Reading

  • Taryn Fischer

Community Engagement

  • Paul Davis
  • Marcikus Hammon
  • Martha Pentsiwa Quainoo

Business Administration

  • Simran Vashu Balani
  • Thomas Carton
  • Kimberly Fields
  • Kiara Francisco
  • Hemanth Gowda
  • Harrison Guttenberger
  • Reagan Halstead
  • Amit Jaiswal
  • Diana Luisa Lopez Valderrabano
  • Grant Murphey
  • Darshan Rajendra
  • Piyush Rajpoot
  • Glenys Riley
  • Jesus Rosales
  • Mandeep Singh

Curr&Instr-PK-6

  • Tamitha Anderson
  • Narcedalia Berkley
  • Rebecca Caldwell
  • Heather Cavitt
  • Cailey Christy
  • Kimberly Collins
  • Alexus Corona
  • Natalie Darrow
  • Jennifer Dean
  • Laticia Harrison
  • Tyler Hutton
  • Adriana Jones
  • Kasey Jones
  • Melissa Kennedy
  • Shawna Kilgore
  • Melanie Lawrence
  • Meghan Lovett
  • Blake Martens
  • Albert McDonald
  • Randi McSwain
  • Brooklyn Mills
  • Heather Mitri
  • Rickey Moham
  • Parke Penington
  • Alexis Reeves
  • Reagan Roy
  • Destini Solomon
  • Melissa Truel
  • Madeline Walker
  • Kaylee Wesson
  • Leia Wheeler
  • Jason Williams

Family&Child Study

  • Afua Atta-boakye Infant/Child Sp
  • Ashley Butler Marriage Fam Therapy
  • Hannah Denwalt Family Science
  • Emily Fisher Marriage Family Therapy
  • Masey Nalley Marriage Family Therapy
  • Darby Perrin Marriage Family Therapy

AHE-Talent Development

  • Heather Stacy
  • Amanda Walters

Jazz Studies

  • Mason Longey
  • Zachary Tucker
  • Samuel Vaughn

Nursing

  • Boston Brock
  • Whitney Carmichael
  • Chelsea Drake
  • Casandra Hassett
  • Mark Wheeler

Biology

  • Shreya Sharma

Public & Nonprofit Mngt

  • Autumn Anderson
  • Addie Daugherty
  • Carolynn Gunderson
  • Halee Harder
  • Hannah Jacobs
  • Hadiatu Jalloh

Museum Studies

  • William Braver
  • Christopher Law
  • Brent Lewis Stephens
  • Abbigael Starsnic
  • Trista Wilmot

Criminal Justice Mgmt Admin

  • Andrea France

Business Analytics

  • Naomi Dishka Benedict
  • Keerthi Kalukuri
  • Dheeraj Reddy Kondapu
  • Krishna Vamshi Kotha
  • Sanjita Rawal
  • Shashwat Regmi
  • Jadon Rudrapati
  • Jodan Rudrapati
  • Likhitha Shiva Kumar
  • Lilian Wanjiku

School Counseling

  • Kalibryn Anderson
  • Courtney De Trinidad
  • Michael Elizondo
  • Nicole Gensman
  • Christian Jacobson
  • Erika Jenkins
  • Eddie Mondeja
  • Tiffani Pellegrin

Edu Leadership

  • Jshontai Anglin
  • Sandra Bosquez Violeta
  • Paloma Cortes-Goodwyn
  • Cortney Cunningham
  • Rebeca Fernandez Galan
  • Lorely Gomez
  • James Harding
  • Courtney Harris
  • Dana Jones
  • Kobey Kizarr
  • Christina Martinez-Hernandez
  • Madeleine Pitt
  • Iriana Sanchez Borrely
  • Hope Smith

Nutrition & Food Science

  • Shravani Annam
  • Devika Are
  • Sai Santhoshi Asapu
  • Widad Ayoub
  • Venkataramana Badangi
  • Subikshya Bogati
  • Roshini Boggarapu
  • Teja Sree Bokkasam
  • Ratna Sindhu Burugu
  • Prasanna Chelukala
  • Arthi Dingani
  • Rathnababu Gorremuchhu
  • Venkata Satya Durga SLN Sravan Gudipati
  • Kartheeka Jannu
  • Sneha Jurki
  • Hooray Khairuddin
  • Pavan Kumar Yadav Kommu
  • Vani Reddy Kothapally
  • Srihitha Kudapa
  • Ashlynne Lee
  • Shilpa Maggidi
  • Aishwarya Mandla
  • Anitha Marri
  • Avanthi Reddy Nadimpally
  • Shruthi Ollepu
  • Sirya Sheethal Padala
  • Nitin Pampari Veeresh
  • Krista Parker
  • Kavya Sree Peddi
  • Shiva Ram Reddy Pingili
  • Bhuvaneswari Pothuraju
  • Susmita Poudel
  • Krishna Sree Puvvula
  • Marjorie Quist
  • Bala Narayana Raavi
  • Landrie Sartor
  • Abuthalha Shaik
  • Davud Shaik
  • Shabina Shaik
  • Sushmita Shrestha
  • Neha Latha Reddy Singanamala
  • Padegutta Suresh
  • Sai Gowtham
  • Catherine Taylor
  • Swasti Shree Timalsina
  • Chandu Yampati
  • Manish Reddy Yerra

Creative Writing

  • Steven Dunn
  • Emilyann McCarthey

Cert in High Ed

  • Jill Lynch Silva

Forensic Sci – Chemistry

  • Nathan Klaus

Bus Admin-HR Mgmt

  • Kaitlyn Dietrich
  • Kelsey Stephens
  • Samuel Sykes

Behavior Analysis

  • Dareen Alrashdan
  • Nathan Borseth
  • Shana Curtis
  • Itzel Dominguez
  • Ashlee Greenfeather
  • Kaelenn Griffin
  • Emma Hosington
  • Benjamin Lozada
  • Aseel Odetalla
  • Samantha Smith
  • Izabella Valdez

Library Media Education

  • Madison Andrews
  • Mary Chestnut
  • Kamber Clark
  • Ashton Gonzalez
  • Josey Hocutt
  • Rae Holland
  • Traci Layton-Conrady
  • Abigail Melssen
  • Caitlynee Miller

Sch Coun-School&Pro Coun

  • Destinee Bell
  • Kayla Chung
  • LaTasha Giddings

Secondary Education

  • Fernando Baquera Ocha
  • Zachery Bicknell
  • Milissa Cagle
  • Ramona Diaz
  • Jeffrey Dobbs
  • Karen Gichiga
  • Savannah Goggans
  • Richard Holden
  • Kobey Kizarr
  • Charli Lau
  • Bryan Leftwich
  • Logan Liles
  • Daniela Lopez
  • Chelsea McCullar
  • Thomas Morris
  • Eric Patterson
  • Christopher Reimer
  • Damesha Sanchez
  • Misty Smith
  • Matt Stedronsky
  • Darlene Trevino

Wellness Mgmt-Exercise Science

  • Caleb Burchfield
  • Dalton Coble
  • Hayden Conrad
  • Katelyn Hedger
  • Xavier Obregon
  • Sydney Ward

Design

  • Shada Sahlabji

Illustration

  • Renee Martin

Forensic Science

  • Eden Amin
  • Rebecca Bedijn
  • Mattie Cheeney
  • Lillian Dufner
  • Brittlyn Eckerd
  • Marisa Ghavidel
  • Cortney Hanna
  • Dominic LoPresti
  • Alyssa Wilson

Engineer Physics

  • Thong Nguyễn Electrical
  • Mukundhan Tirumalai Echampadi Electrical

StrComm – Leadership in Comm

  • Alexis Aguinaga
  • Mikaela Garvin
  • Hannah Horan
  • Maria Turley

Political Science

  • Guthrie Crull

Cert in License School Counsel

  • Nathaniel Cates
  • Kendall Cook
  • Shellie-Renee Gibson
  • Tara Hill
  • Brooke Holland
  • Mary King-Still
  • Megan Livsey
  • Rebekah Pitt
  • Pamela Stafford
  • Nikolas Turner
  • Patricia Whitbeck

Finance

  • Aiah Finnoh
  • Issac Hendrik Van Der Nat

BilEd/Teach Eng Speak Oth Lang

  • Rozan Altarazi
  • Julie Muir
  • Eric Parker
  • Daniel Patton
  • Margaret White

Psych-Experimental Psychology

  • Kala Anderson
  • Eileen Hinman
  • Jake Yost

Eds-School Psych

  • Cheyann Barber
  • Kaitlyn Curry
  • David Flood
  • Shana Hill
  • Michaela Jones
  • Kaycee Kernell
  • Jennifer Moon
  • Madison Phillips
  • Bryant Stone
  • Hanah Sullivan
  • Leslie Velazquez
  • Keeli Wood
  • Mandy Zibell

Speech-Language Pathology

  • Brooklyn Barber
  • Ana Bashkimi
  • Valerie Batencourt
  • Hannah Brennan
  • Mackenzie Cranfill
  • Taylor Dickson
  • Janey Figueroa
  • Linsey Gordon
  • Mackensie Gore
  • Kennedy Hoelsher
  • Angelique Howard
  • Peyton Jones
  • McKinzie Lucero
  • Maria Martinez Gallegos
  • Maycie McCullah
  • Macie Meek
  • Jessica Moore
  • Brianna Quinonez
  • Whisper Weatherington
  • Aleyna Worley

General Psychology

  • Keegan Binegar
  • Hannah McSperitt
  • Samantha Nason
  • Caitlin Pratt
  • Ashlyn Winters

Music

  • Scott Lee Clayton Collaborative Piano
  • Ryan Holcomb Conducting
  • Teng Liu Performance
  • Jiayin Lu Performance
  • Minghua Lu Performance
  • Connor Pratt Music Education
  • Danni Zheng Performance

Computer Science

  • Samson Adidela
  • Pranay Krishna Bheemarthi
  • Pavani Buddi
  • Ashok Kumar Kakani
  • Sharanya Kamati
  • Shiva Prasad Reddy Karukonda
  • Nischal Khatri
  • Sanjana Mamidala
  • Sai Krishna Neti
  • Anuza Paneru
  • Dwaraka Rakkasi
  • Rakshith Raveendra
  • Anish Rijal
  • Rabindra Thapa

Addictions Counseling

  • Dianna Harvey
  • Leash Tipton

Forensic Science Molecular Bio

  • Nicole Agre
  • Beth Deen
  • Evan Wheeler

Cert in Disaster Mngt

  • Autumn Anderson

